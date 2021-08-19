Соціальне таксі в Україні: хто і як може ним скористатися

Люди з інвалідністю, деяким категоріям з яких у Києві передбачені разові виплати до Дня Незалежності, можуть безкоштовно скористатися послугами соціального таксі.

Як повідомляють у Мінсоцполітики, маломобільні громадяни і люди з інвалідністю на такому таксі можуть поїхати у органи соціального захисту населення, ЦНАПи, органи виконавчої влади, банківські установи, лікарні, лікувально-профілактичні, санітарно-оздоровчі або реабілітаційні установи, протезно-ортопедичні підприємства, центри правової допомоги тощо.

Ця послуга розрахована на тих, хто за станом здоров'я не може користуватися громадським транспортом. Її, у першу чергу, надають:

особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, іншим маломобільних груп населення, до яких відносяться люди похилого віку та інші особи, які не можуть пересуватися самостійно;

особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю з порушеннями зору, інтелектуальними і психічними порушеннями.

Щоб замовити «Соціальне таксі», спочатку потрібно стати на облік у виконавчому органі / комунальному закладі / установі, на базі якого створена відповідна служба з перевезення, і надати документи, передбачені положенням про службу з перевезення для надання цієї послуги.

Заявку на таксі залишають у такому закладі, зателефонувавши туди або ж відправивши заявку електронною поштою. При бронюванні поїздки вказують день, час, адресу маршруту, а також орієнтовний термін перебування у пункті призначення. У разі відмови від поїздки, потрібно повідомити про це диспетчеру.

Інформацію про «Соціальне таксі» можна отримати в органі з питань соціального захисту населення за місцем проживання.

Раніше у Міністерстві соціальної політики заявляли, що у проекті бюджету пропонується з 1 січня 2022 року підвищити пенсії людям з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Фото з Pixabay.

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