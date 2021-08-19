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Суспільство та люди

В Одеській області новий начальник поліції: що відомо про генерала Семенишина

16:30 19 серпня 2021
Микола Семенишин

В Одеській області, де днями сталася смертельна ДТП з поліціянтами, зміниться керівництво обласної поліції.

ЗамістьОлега Беха, який подав у відставку, буде призначений керівник Донецького обласного главку поліції генерал Микола Семенишин, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерело у МВС.

За інформацією УНН, вже підписаний наказ про призначення Семенишина на посаду керівника Головним управлінням Національної поліції Одеської області.

Микола Семенишин народився 25 листопада 1969 року у Хмельницькій області. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1990 році міліціонером взводу патрульно-постової служби в Кам'янці-Подільському. Згодом працював у підрозділах карного розшуку та на керівних посадах в органах міліції на заході України.

У 2010 році пішов на пенсію за вислугою років. Працював заступником голови правління ПАТ «СУППР» в Києві. У 2012 році став директором компанії.

Після Революції Гідності повернувся у правоохоронні органи. Очолив УМВС в Івано-Франківській області. У 2015 -2017 роках — начальник ГУПМ у Хмельницькій області.
З вересня 2017 року — начальник ГУНП у Донецькій області.

Кандидат юридичних наук. Був радником глави Нацполіціі.

Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський змінив керівництво ЗСУ.

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