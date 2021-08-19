Вчений-практик у сфері reputation management Олена Дерев’янко розповіла про майбутнє професії PR-фахівців

Професіонали в сфері PR та репутаційного менеджменту будуть затребувані завжди, а нові умови взаємодії різнопрофільних організацій з суспільством лише підвищують цінність таких фахівців. Так вважає віце-президент і партнер одного з перших українських агентств повного циклу PR-Service, вчений-репутаціонщік з науковими ступенями в області економіки і політики Олена Дерев'янко, резонансне інтерв'ю котрої вийшло на впливовому ідустріальном порталі Marketing Media Review.

Зокрема, Олена Дерев'янко зазначила, що управління репутацією актуально з найдавніших часів, і завжди «були в ціні люди, які вміють робити гарне враження про себе і свою справу на потрібних людей».

«Ці навички не втрачають актуальності. Професія та вимоги до фахівців у сфері PR та reputation management постійно трансформуються під впливом технологічного укладу», — розповіла вона й назвала навички для побудови успішної кар'єри в цій сфері:

-- Висока швидкість прийняття якісних рішень.

-- Уміння самостійно створювати різні види контенту пристойного рівня.

-- Здатність справлятися з великими масивами інформації без втрати фокусу уваги.

-- Розуміння правових основ функціонування медіа та захисту персональних даних.

-- Уміння з честю виходити зі складних етичних ситуацій.

Одним з найважливіших відмінностей успішного PR-фахівця Дерев'янко зазначила «яснодумство, тобто здоровий глузд й вміння бачити таємницю тих чи інших процесів і явищ».

«Як бачите, в переліку немає стандартних термінів на кшталт SMM, вміння використовувати штучний інтелект. Це трошки про інше — про розуміння контексту, про організацію роботи та якості життя. Для мене PR-профі — це той, хто збирає воєдино репутаційний паззл, бачить неочевидні взаємозв'язки. Тобто „компетіст“ з переліку професій майбутнього. В цьому розумінні менеджери репутацій завжди залишаться елітою», — зазначила науковець і громадський діяч, розмірковуючи про майбутнє професії.

У цьому інтерв'ю Олена Дерев'янко, яка працює і вивчає як вчений-практик сферу PR та репутаційного менеджменту понад два десятки років, звернула увагу на раніше поява соцмереж, яке створило у багатьох замовників ілюзію можливості прямого спілкування з людьми, що означало кінець епохи посередників — журналістів та ЗМІ, а разом з ними зникнення професій у сфері PR і reputation management. В цей час були скорочені фахівці відповідного профілю в бізнесі, державному управлінні й політиці, а також бюджети на комунікаційні активності. Але вже зараз PR-індустрія пережила своєрідний Ренесанс — в суспільстві поступово приходить усвідомлення необхідності професійного підходу.

«Сьогодні ми бачимо, з одного боку, поглиблення спеціалізації. Media relations, SMM, CSR/ESG, event management, IR, GR, внутрішній PR, антикризові комунікації, персональний брендинг є окремі цілком повноцінні види професійної діяльності. Точно так формуються окремі ком'юніті фахівців з корпоративного та політичного піару, піар-супроводу діяльності NGO і соціального підприємництва, роботі в шоу-бізнесі і так далі. А, з іншого боку, все більш тісну інтеграцію PR, маркетингу, HR і, по суті, всіх бізнес-процесів в рамках парадигми репутацію-орієнтованої та репутації-центричної економіки», — так Олена Дерев'янко охарактеризувала головні тенденції розвитку PR-індустрії.

Зокрема, вона відзначила появу нових технології, платформи і каналів комунікацій, що призведе, на її думку, до більш глибокої спеціалізації в галузі й вводночс до зростання професійної спільноти:«Таку масовість можна тільки вітати, оскільки вона відображає значення індустрії в соціумі».

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