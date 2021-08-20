Журналіст «ФАКТІВ» отримала високу нагороду

На честь ювілею Незалежності ряд журналістів всеукраїнських та регіональних засобів масової інформації були нагороджені нагрудним знаком командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України. 19 серпня в офісі Національної спілки журналістів в урочистій обстановці заслужені нагороди їм вручив командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він дуже тепло привітав усіх і сказав, що в такий непростий для країни час роль засобів масової інформації зросла особливо.

«Ми з 2014 року разом робимо одну важливу справу, — пояснив Сергій Іванович, — даємо відсіч агресору. Ми — на фронті, ви — в інформаційній війні».

Про відповідальну місію тих, хто пише статті та робить теле- й радіорепортажі про обстановку на фронті та у звільнених містах, про героїзм і долі учасників війни, говорили в своїх виступах голова НСЖУ Сергій Томіленко та самі нагороджені.

Нагороджена й наша колега — власний кореспондент «ФАКТІВ» з Полтави Анна Волкова, чиї глибокі та емоційні матеріали завжди знаходять відгук у читачів. Вона дуже багато пише про земляків, які захищали й захищають Україну від російської агресії, про їхню силу духу, мужність, самовідданість, стійкість та непереборне бажання перемогти ворога й повернути окуповані території.

Свій творчий шлях Анна почала у 1984 році кореспондентом обласної молодіжної газети «Комсомолець Полтавщини» (після розпаду СРСР перейменованої у «Молоду громаду»). З 2000 року працює власним кореспондентом газети «ФАКТИ» у Полтавській області. У 2003 році стала переможцем в номінації НСЖУ «Золоте перо», тричі (у 2017, 2019, 2020 роках) була визнана найкращим журналістом року у творчих конкурсах НСЖУ та Полтавської облдержадміністрації. У 2017-му видала документальну книгу «Якби не війна …».

Редакція «ФАКТІВ» від щирого серця вітає Анну Волкову й бажає їй творчого натхнення та побільше яскравих і цікавих тем.

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