Раннє бронювання та висока «мінімалка»: стало відомо, якими будуть ціни для українців у Єгипті восени

В Україні туристичний сезон поступово наближається до завершення, навіть незважаючи на деяке пожвавлення, що спостерігається напередодні довгих вихідних. Ночі вже прохолодні, ще півтора тижні — і осінь. До речі, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях були б не проти «продовжити літо», перенісши початок занять у навчальних закладах на 20 серпня, аргументуючи це додатковими надходженнями до бюджету та зайнятістю населення.

Так чи інакше, але туристи, які планують відпустку восени, будуть вибирати «теплі краї», у першу чергу, Єгипет. Там, як стверджує видання «Вести» цього сезону можуть піднятися ціни.

Так, видання, посилаючись на керівника турфірми Олега Кулика, пише, що у Єгипті не буде «меганизьких» цін: «Якщо сьогодні у середньому тиждень проживання в єгипетських готелях коштує $ 100−200, то буде $ 300 або $ 400. Плюс переліт, а його вартість залежить від загальної кон'юнктури на ринку. Якщо завантаження велике, то і вартість перельоту зростає».

За його прогнозами, весь пакет послуг подорожчає, як мінімум, на 10−20%. Олег Кулик не виключає, що місця у Єгипті активно викуповуватимуться росіянами. У такому випадку виходом стане раннє бронювання. Особливо, якщо туристу не все одно, куди їхати.

У той же час експерт у галузі туризму Аркадій Маслов стверджує, що ціни піднімуться не надто високо, і що в Єгипет масово поїде турист лише після того, як стане холодно у Туреччині: «Думаю, що масовий заїзд буде з листопада. Але єгиптяни зацікавлені у тому, щоб туристів було якомога більше, адже сьогодні туристичний бізнес ледве виживає».

Видання стверджує, що зростання вартості відпочинку у Єгипті пов'язане не тільки з попитом, а й з планами країни з 1 листопада встановити мінімальні ціни на розміщення у чотиризіркових і п'ятизіркових готелях, щоб гарантувати високий рівень обслуговування гостей. У п'ятизіркових — мінімум $ 40 з людини, у чотиризіркових — $ 28.

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Фото з Pixabay.

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