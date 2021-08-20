Скандал у Києві: в центрі міста вночі знесли старовинну садибу 19 століття

У Києві, де днями з бійкою і затриманнями активістів знесли «радянські» декорації до Дня Незалежності, встановлені на Алеї Героїв Небесної Сотні, новий скандал — під ранок у п'ятницю, 20 серпня, забудовник зніс старовинну садибу Барбана, проти чого протестували кияни.

Про це у соціальних мережах повідомляє Олег Симороз, який виклав відео роботи будівельної техніки на вулиці Обсерваторній у Шевченківському районі: «Всупереч обіцянкам Шевченківської поліції про зупинення будівельних робіт на вул Обсерваторній, 6, забудовник вночі о 5 ранку під прикриттям 30 тітушок загнав будівельну техніку та знищив будинок Барбана кінця XIX століття».

За його словами, про необхідність припинення будівельних робіт заявляли і у Міністерстві культури і інформполітики.

Напередодні на знак протесту проти дій забудовника проходила акція — у поліції заявляли про затримання двох її учасників за статтями про дрібне хуліганство і непокори представникові правоохоронного органу.

«Відділом дізнання розслідується кримінальна провадження за ст. 356 (Самоправство) Кримінального кодексу України. Нишпорки за погодженням з процесуальним керівником місцевої окружної прокуратури міста Києва подали в районний суд клопотання про накладення арешту на цілісний майновий комплекс із забороною здійснювати будь-які дії щодо вказаного майна» , — йдеться у заяві столичної поліції, датованій 20 серпня. До цього часу будівля вже була зруйнована.

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Фото зі сторінки Олега Симороза у соціальних мережах.

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