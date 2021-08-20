Оплата йде прямо у руки шахраям: стало відомо, як українців дурять фальшивими штрафами

Шахраї користуються різними схемами, щоб вкрасти гроші, у тому числі й з банківських карток громадян.

Про один з варіантів обману автовласників пише «Дніпро Оперативний», він стосується сплати штрафів.

Аферисти направляють на електронну пошту або смс повідомлення про необхідність сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху, вказуючи посилання, ха яким слід перейти й нібито здійснити оплату. Правда, веде воно не на справжній кабінет водія, а на фейковий. Якщо зайти на таку сторінку і заплатити, то гроші підуть прямо у руки шахраям.

Є багато ознак, за якими можна визначити, отримали ви справжнє повідомлення про штрафні санкції, або це справа рук шахраїв.

По-перше, у справжньому Електронному кабінеті водія завжди вказується точна дата, час і місце порушення. Додається відео або фотодоказ.

По-друге, на повідомленні про штраф повинен бути QR-код — за зашифрованим посиланням здійснюється перехід у справжній Електронний кабінет водія.

По-третє, адреси сайтів держструктур закінчуються на gov.ua. Будь-які інші можуть свідчити про те, що вами зацікавилися аферисти.

Видання зазначає, що будь-який сайт можна перевірити на шахрайство — зателефонувавши на «гарячу» лінію Кіберполіції 0 800 505 170 або в інтернеті на сторінці Stop Fraud.

Раніше в поліції розповіли, як арештантам із СІЗО вдалося виманили у громадян 18 млн гривень.

Фото з Pixabay.

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