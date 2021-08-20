При створенні моделей старовинних вітрильників мені допомагає лікар-дантист: киянин Дмитро Портной перетворив хобі на бізнес

Дмитро Портной. — Один з таких кораблів — «Ваза» (на фото в заголовку. — Авт.), названий на честь династії шведських королів. Цей галеон (великий багатопалубний вітрильник) був створений у 1627 році за наказом короля Адольфа II Густава. За його задумом корабель повинен був уособлювати міць Швеції, яка була в ті часи однією з найсильніших держав Європи. Вітрильник вражав розмірами і багатством оздоблення (позолочені скульптури, велика кількість різьблення по дереву, дорогі інтер'єри), мав потужне озброєння (64 гармати). Першим «тривожним дзвіночком» в цій історії стала смерть голландського майстра, який проєктував корабель. Роботу продовжив його учень. В ході будівництва король зажадав зробити ще одну, не передбачену проєктом, батарейну палубу, — щоб збільшити кількість гармат. На жаль, ніхто не наважився йому заперечити … — Надаю перевагу моделям вітрильників, що мають цікаву історію, — каже— Один з таких кораблів — «Ваза» (на фото в заголовку. —), названий на честь династії шведських королів. Цей галеон (великий багатопалубний вітрильник) був створений у 1627 році за наказом короля Адольфа II Густава. За його задумом корабель повинен був уособлювати міць Швеції, яка була в ті часи однією з найсильніших держав Європи. Вітрильник вражав розмірами і багатством оздоблення (позолочені скульптури, велика кількість різьблення по дереву, дорогі інтер'єри), мав потужне озброєння (64 гармати). Першим «тривожним дзвіночком» в цій історії стала смерть голландського майстра, який проєктував корабель. Роботу продовжив його учень. В ході будівництва король зажадав зробити ще одну, не передбачену проєктом, батарейну палубу, — щоб збільшити кількість гармат. На жаль, ніхто не наважився йому заперечити … На стокгольмській військово-морській корабельні вітрильник побудували за три роки. Почалися випробування на воді. Команда перебігала з одного борту до іншого, тим самим розхитуючи вітрильник, — перевіряла його на остійність. Випробування виявили серйозні проблеми. І капітан не побоявся про це написати: корабель не готовий до далеких плавань і бойових дій. Однак начальство це проігнорувало. Галеон мав відбути в плавання уздовж узбережжя Європи з заходами в приморські міста, щоб показати себе. Король Адольф II Густав у цей час здійснював тур по закордонних країнах. Передбачалося, що монарх буде приймати вітання з приводу чудового корабля. Тисячі стокгольмців зібралися 10 серпня 1628 року подивитися на вихід вітрильника «Ваза» в море. Команді дозволили привести своїх дружин і дітей — щоб сім'ї пройшли на кораблі по бухті. В умовленому місці жінки з дітьми повинні були зійти на берег, а на судно сісти солдати. Однак на кораблі встигли підняти лише чотири вітрила, а гармати дали один-єдиний залп вітання. Від пориву вітру борт сильно накренився, вітрильник став зачерпувати воду і за 20 хвилин затонув. На допомогу на шлюпках кинулися матроси з інших кораблів, але врятувати усіх, хто був на борту не вдалося. Галеон «Ваза» пролежав на глибині 32 метрів рівно 333 роки і був піднятий фахівцями німецької фірми у 1961 році. Зараз його можна побачити в спеціально побудованому для нього музеї в Стокгольмі. Робота над макетом цього корабля зайняла у мене близько чотирьох років. Його купує один мій друг, власник ресторану в Дрездені.

«Дочка запрошує переїхати до неї в Стамбул, але в Києві у мене друзі, улюблена справа»

— Виготовлення моделей вітрильників — ваше основне заняття?

— Поки що ні, але в найближчому майбутньому, сподіваюся, стане основним. Зараз у мене «дембельський акорд» — зі співробітниками моєї фірми декорую ліпниною нову церкву на Осокорках. На фасаді вже ліпнину зробили. Тепер займаємося внутрішнім оздобленням. Завершу цю роботу і тоді повністю піду в будівництво моделей старовинних вітрильників. Принаймні, я так собі розпланував майбутнє.

Історією кораблів і складанням їх моделей зацікавився років 15 назад. Однак раніше не міг присвячувати цьому багато часу. Я займався бізнесом, адже потрібно було дати освіту доньці і про майбутню пенсію подбати. У сенсі, заробити на другу квартиру — вона мені і буде забезпечувати пенсію.

На сьогодні ця програма виконана. Дочка отримала дві вищі освіти. Живе в Стамбулі. Вона модель. Ще в 14 років брала участь в Парижі в показах моди. Потім три роки працювала в Японії, п'ять років в Китаї і ще три роки в Англії. Вільно володіє англійською та китайською, розуміє японську, вчить турецьку. Запрошує мене переїхати в Стамбул, але я не хочу — в Києві у мене друзі, улюблена справа.

— У кого вчилися будувати моделі кораблів?

— У цій справі я самоучка. А ось професії декоратора і дизайнера навчався у заслуженого скульптора України Аркадія Юхимовича Мацієвського. У мене ж як в житті склалося: коли у 1989 році повернувся з армії до рідного Кіровоград (нині Кропивницький), познайомився з одним чоловіком, який займався гіпсовою ліпниною. Мене це заняття захопило, і я став у нього вчитися. На жаль, цей декоратор відійшов від справ через вік. Мені пощастило познайомитися з Мацієвським.

Я кожен день ходив до нього в майстерню, як на роботу: навчався формовці, правильно витримувати пластику, вибудовувати малюнок… Згодом Аркадій Юхимович, отримуючи замовлення, став залучати до них і мене. Я став заробляти. Пізніше у мене з'явилися власні замовлення. Зайнявся бізнесом в області декору. Робота, хоча і з перебоями, але була. Познайомився з власником київської фірми, що займається декором, Сергієм Резником. Він сказав: в столиці у нього так багато замовлень, що не встигає. Запросив мене підсобити. Це було у 2000 році.

Я винайняв квартиру в Києві, взяв з собою з Кіровограда найбільш тямущих майстрів. Через деякий час відкрив тут фірму. За минулі відтоді роки моє підприємство брало участь у 18 міжнародних виставках. Завдяки своїй роботі я познайомився з багатьма відомими людьми. До речі, серед них — головний редактор газети «ФАКТИ» Олександр Юхимович Швець.

— Як вийшло, що ви захопилися будівництвом моделей старовинних кораблів?

— Бацила судномоделізму вселилася в мене у зрілому віці, — посміхається мій співрозмовник. — Я захоплююся історією. Саме це років 15 тому підштовхнуло мене зібрати з набору пластмасових деталей легендарний німецький лінкор часів Другої світової війни «Тірпіц». Він і «Бісмарк» були найбільшими кораблями Військово-морського флоту Німеччини.

Потім з готових деталей зібрав галеон «Сан-Джованні Батіста» (назва перекладається як «Святий Іоанн Хреститель»). В історію цей вітрильник увійшов завдяки тому, що був особистим кораблем королеви Франції Катерини Медичі.

«Просочую деталі лляною олією. Після цього їм не страшні ні вогкість, ні сонячні промені»

— Коли з'явилося більше вільного часу, зайнявся планомірним освоєнням науки будівництва моделей, — продовжує Дмитро Портной. — І незабаром зрозумів, що в цій справі я цілковитий дилетант і вітрильник «Сан-Джованні Батіста» зібрав неправильно. Нещадно розібрав його. У навчанні мені дуже допомогли відеоуроки харківської школи судномоделізму «Корабельня на столі»: майстер поетапно, з усіма подробицями пояснює, як що робити. Ще перечитав масу літератури. Моделізм так сильно мене захопив, що з ранку до вечора думав в основному про вітрильники. Перша модель корабля, яку я побудував так, як годиться, була «Санта Анна». Це іспанський вітрильник XVIII століття. Він брав участь у 1805 році в знаменитій Трафальгарській морській битві, в якій зійшлися британський флот і франко-іспанські об'єднані сили. В ході цієї битви «Санта Анна» була захоплена британцями. Її як військовий трофей буксирували до Англії. Але в дорозі кораблі потрапили в шторм. Іспанська команда «Санта Анни» скористалася цим, відбила свій корабель і благополучно привела в іспанський порт Кадіс.

Зараз, маючи чималий досвід, вирішив взятися за особливо складні моделі — адміралтейські. Це вітрильники в розрізі (коли видно їх внутрішню частину). У минулі століття адміралтейські моделі разом з кресленнями відправлялися на корабельні, по ним будували кораблі в натуральну величину.

— Де ви облаштували майстерню?

— У будинку на балконі. Він утеплений. Так що можна працювати навіть взимку. Розміщую моделі на спеціальному верстаті. Завдяки цьому можу встановлювати їх в будь-якому зручному положенні: піднімати вгору-вниз, нахиляти в будь-який бік. У мене великий набір інструментів, один з основних — бормашина з різними насадками. Щоб опрацьовувати дрібні деталі, користуюся спеціальними окулярами зі збільшувальним склом і підсвічуванням. Канати в'яжу за допомогою спеціального верстата. Щоб «зістарити» вітрила, вимочую їх в чаї.

— Усі виробничі операції виконуєте самі?

— Дещо замовляю. Предмети з бронзи (гармати, фігурки) відливає в спеціальній печі знайомий лікар-дантист (для цього він використовує формочки, які я виготовляю). Якщо потрібно нарізати дошки, звертаюся за допомогою до знайомого, у якого своя пилорама. Для дрібного різьблення по дереву купив станочок з числовим програмним управлінням. Його ще належить освоїти. Ідея така: ставиш на верстаті програму — і він вирізає орнаменти.

— Рахували, скільки в середньому деталей у ваших вітрильниках?

— Ні, їх неймовірно багато. Але можу сказати, що, наприклад, на виготовлення однієї зі шлюпок пішло близько трьохсот деталей. До речі, до дрібниць намагаюся бути гранично уважним. Навіть корабельні бочки зібрав з маленьких дощечок. Усі двері, люки на моїх моделях робочі — їх можна відкрити, закрити.

Дмитро Кравець: «До дрібниць намагаюся бути гранично уважним»

— Скільки коштують ваші вітрильники?

— В Україні ціни на такого роду роботи не надто високі. Скажімо, модель корабля «Ваза» я продав за шість тисяч євро. Гроші чималі, проте врахуйте, що робота над ним зайняла чотири роки.

— Що робите, щоб ваші вітрильники не старіли згодом?

— Ретельно просочують деталі лляною олією. Проводжу три просочення, кожне з яких триває по три дні. Коли на поверхні деталей з'являється характерне матове поблискування, значить дерево просочилося маслом. Після такої обробки йому не страшні ні вогкість, ні прямі сонячні промені — не зогниє і не розсохнеться.

Якщо робота над тим чи іншим вітрильником починає мені набридати, відкладаю його на якийсь час, беруся за інший. Адже працювати слід в радість, а не з примусу. Тому у мене зараз в роботі вісім моделей. Одна з них — англійський вітрильний корабель «Суссекс», який і досі покоїться на дні морському з трюмами, повними золотих монет. Ця історія — показова ілюстрація на тему про мінливості долі. Великобританія мала намір заплатити великі гроші французькому королю за те, що його країна не вступить в англо-іспанську війну на боці Іспанії. Вирішила дати «відкупного». Однак угода не відбулася. «Суссексу» не судилося доставити золото до Франції. Він затонув, і, поки британці повторно збирали гроші по всій країні, Франція втрутилася у війну на боці іспанців.

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