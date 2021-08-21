У Кирилівці відпочиваючим заборонили створювати «медузні могильники»

В Азовському морі в останні роки помітно збільшилася популяція медуз, що доставляє величезні незручності відпочиваючим. Це призвело до того, що багато відпочиваючих почали самостійно витягувати медуз на берег, де вони не поспішаючи «тануть», виділяючи нестерпний і отруйний сморід. Запахи від таких «медузних могильників» просто жахливі, пише РИА Мелітополь.

Так, на косі Пересип орендарі пляжів пішли за прикладом курортного Бердянська і просто попросили відпочиваючих не витягувати медуз на берег. Аргументують це тим, що процес розкладання супроводжується смородом і неестетичним видовищем. Мовляв, потоком води віднесе їх назад, а море таким способом самоочищається.

Як писали «ФАКТИ», на пляжах Кирилівки після шторму знову з'явилося багато медуз. Також в курортному селищі було виявлено медузи неймовірних розмірів.

У той же час мер Бердянська Валерій Баранов підтвердив, що в цьому році відпочинок туристам грунтовно зіпсували медузи. При цьому міський голова не бачить шляхів вирішення проблеми: неможливо виловити з моря всіх медуз, а потім вивезти вантаж на сміттєвий полігон. Він закликав туристів не викидати медуз на берег.

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