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Суспільство та люди

У Хмельницькому молодят гості обдарували горою собачого корму

14:29 21 серпня 2021
Молодята

Молодята з Хмельницького Олег і Ольга Бараннікови на власне весілля в якості подарунків замовили корм для тварин. Тож гості йшли на святковий бенкет із торбами сухого корму. Ольга пояснила, що таким чином вони з чоловіком хотіли допомогти чотирилапим підопічним Старокостянтинівського притулку для собак, про який дізналися в соцмережах, повідомляє Суспільне.

Так, Олег і Ольга Бараннікови з Хмельницького на власному весіллі фотографуються не з букетами квітів, а з торбами собачого корму. Так вирішила наречена, а наречений підтримав її рішення.

«В нас навіть не обговорювалося це, ми знали, що так зробимо. Десь 85 гостей, точно корму не скажу, скільки. Майже кожна сім’я приносила пачку велику корму», — розповідає Ольга.

Ольга розповідає: вдома має трьох собак, а у батьків живе кіт. Доглядає за тваринами сама, і лише іноді водить їх у собачий салон краси.

«Любов до тварин особисто в мене все життя, відколи з'явилася перша собака, яку я дуже хотіла. В чоловіка — відколи він зі мною. Ця любов до тварин стала дуже сильною», — каже Ольга.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в китайському місті Сучжоу сталася дивна історія. Жінка похилого віку в день весілля сина випадково виявила, що його наречена — це її рідна, давно втрачена дочка. Китаянка помітила на руці дівчини незвичайну родиму пляму. І запитала у батьків нареченої, доводиться вона їм рідною чи прийомною. Ті були шоковані, тому що ніхто (в тому числі і сама дівчина) не знав, що вони і справді удочерили немовля більше 20 років тому, знайшовши його на узбіччі дороги.

Фото: Суспільне

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