У Бердянську міськрада офіційно заборонила ображати безпритульних кішок

У курортному Бердянську Запорізької області місцева влада визнала котів природними дератизаторами і заборонила виловлювати безпритульних кішок, крім певних випадків, повідомляє РИА МЕЛІТОПОЛЬ.

До таких випадків належить необхідність вживання заходів регулювання чисельності бездомних кішок в місті шляхом стерилізації, здійснення вакцинації та/або з метою перебудови їх до нових власників. Також до таких випадків належать обставини, що створюють загрозу життю, здоров'ю та безпеці людей з метою карантину для підтвердження або спростування антропозооносних захворювань. Це повинно бути підтверджено ветлікарем.

Тепер керівникам ОСББ і житлово-комунальних підприємств буде заборонено встановлення обмежень на пересування котів в будинках, оскільки це буде заважати чотириногим виконувати їхню природну функцію з вилову щурів. Також буде заборонено ізолювати котів в підвальних приміщеннях або на горищах.

Підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності, які перебувають на території міста рекомендується вживати заходи щодо стерилізації та ідентифікації безпритульних тварин, які перебувають на їхній території.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, ухвалений Радою 15 липня.

Ілюстративне фото Pexels

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