26.60 / 26.82 30.97 / 31.37
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

У Бердянську міськрада офіційно заборонила ображати безпритульних кішок

13:11 22 серпня 2021
Кішки

У курортному Бердянську Запорізької області місцева влада визнала котів природними дератизаторами і заборонила виловлювати безпритульних кішок, крім певних випадків, повідомляє РИА МЕЛІТОПОЛЬ.

До таких випадків належить необхідність вживання заходів регулювання чисельності бездомних кішок в місті шляхом стерилізації, здійснення вакцинації та/або з метою перебудови їх до нових власників. Також до таких випадків належать обставини, що створюють загрозу життю, здоров'ю та безпеці людей з метою карантину для підтвердження або спростування антропозооносних захворювань. Це повинно бути підтверджено ветлікарем.

Тепер керівникам ОСББ і житлово-комунальних підприємств буде заборонено встановлення обмежень на пересування котів в будинках, оскільки це буде заважати чотириногим виконувати їхню природну функцію з вилову щурів. Також буде заборонено ізолювати котів в підвальних приміщеннях або на горищах.

Підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності, які перебувають на території міста рекомендується вживати заходи щодо стерилізації та ідентифікації безпритульних тварин, які перебувають на їхній території.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, ухвалений Радою 15 липня.

Ілюстративне фото Pexels

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Електрика

Тариф на електроенергію для українців суттєво зміниться восени: що очікувати з 1 вересня

«Літо спекотне в усіх сенсах»: Slavia вперше відреагувала на чутки про возз&#39;єднання з DZIDZIO

«Літо спекотне в усіх сенсах»: Slavia вперше відреагувала на чутки про возз'єднання з DZIDZIO

учитель

Хто в Україні може вийти на пенсію, не чекаючи 60-річного віку: роз'яснення ПФУ

Настя Каменських

«Попа як у Кім» ледь не призвела до біди: Настя Каменських на концерті втратила рівновагу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.