Оксамитовий сезон у Скадовську: в яку суму обійдеться відпочинок наприкінці літа на курорті

Незважаючи на те що літній сезон в Україні наближається до завершення (а в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях місцева влада була б не проти його продовжити), погода все ще дозволяє відправиться у відпустку до моря.

Про те, в яку суму може у кінці літа обійтися відпочинок на Чорному морі у Скадовську, що на Херсонщині, повідомляє «ТСН» .

Так, відпочинок у пансіонатах (радянської та сучасної забудови) стартує від 150 — 600 гривень на добу. Будинок з басейном і сауною обійдеться у 1500 гривень на добу, а «люксові» вілли — по 2000—25000 гривень на добу.

У готелях у вартість проживання зазвичай включають паркування, користування басейном, спортмайданчиком, мангалами, WI-FI… З приводу харчування інформацію краще дізнаватися додатково.

Номер «люкс» обійдеться у 500−1000 гривень на добу, «стандарт» — 300−600 гривень на добу, «економ» — 200−300 грн на добу.

Дешевше обійдеться відпочинок у приватному секторі — ліжко-місце можна знайти за 100 гривень на добу і дорожче.

Є в цьому курортному містечку і розваги. Зокрема, комплекс розваг «Острів скарбів» з атракціонами, а також аквапарк «Акваторія». Ціна на квиток — від 100 до 250 гривень у залежності від часу відвідування.

У комплексі «Акварель» є дельфінарій, а також центр реабілітації та відпочинку. Ціни — від 250 гривень за перегляд програми до 2000 гривень за купання з дельфіном.

Зі Скадовська легко потрапити на «українські Мальдіви» — острів Джарилгач — на катері. Ціна квитка — 180 гривень в обидва боки. А також у заповідник «Асканія-Нова», що у 70 км від курорту. Вартість квитка для дорослих 300 гривень, дитячого (від 7 до 12 років) — 270 гривень.

Про те, за скільки можна відпочити на курорті Коблево, що під Одесою, і як дістатися до містечка, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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