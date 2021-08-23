«Чистіше, ніж на Федотової косі»: у Кирилівці напередодні свята знайшли місце без медуз

У курортній Кирилівці, де протягом усього літа відпочиваючі скаржилися на засилля медуз, а деякі туристи використовували їх у якості м'яча, показали місце, де узбережжі вільно від цих морських мешканців.

Як пише «РІА-Мелітополь», блогер «Земеля» поїхав на Степок і переконався, що медуз на пляжі немає, а вода у морі чистіше, ніж у центрі курорту і на Федотової косі.

Втім, не обійшлося без «ложки дьогтю» уі «бочці меду». З в'їзду на територію зняли шлакбаум — проїзд для машин став вільним. Якщо раніше туристи платили по 200 гривень з машини, а співробітники Приазовського нацпарку вивозили сміття, то тепер баки стоять переповненими.

Раніше у Кирилівці адміністрація пляжів на косі Пересип закликала відпочиваючих не витягувати медуз на берег. Аргументують це тим, що процес розкладання супроводжується сморідом, і що купа медуз на пляжі — видовище неестетичне. Мовляв, течія віднесе морських мешканців назад, а море таким способом самоочищається.

Фото — скріншот.

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