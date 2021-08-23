26.61 / 26.82 30.98 / 31.37
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Руслан Сенічкін назвав ко Дню Незалежності улюблені страви українців в різних регіонах

15:27 23 серпня 2021
Руслан Сенічкін

Телеведучий Руслан Сенічкін, який раніше поділився рецептом кокосово-вівсяних сирників, до 30-річчя Незалежності України розповів про традиційні страви нашої країни. Про це повідомляє УНІАН.

На Полтавщині Сенічкін зазначив галушки з грибами та шкварками, а також потрібку (лівер), мандрики — коржі з тіста та сиру, затірку.

У Дніпропетровській області радить спробувати шпундру — підсмажене м'ясо в буряковому квасі, фаршировані гусячі шийки та печінкові паштети, а на Житомирщині — деруни.

На Слобожанщині, на думку Сенічкіна, треба звернути увагу на товченики — шматочки м'яса або риби, які зварені в бульйоні, з маслом і цибулею. Цікаве блюдо також брюх — свинина, смажена з цибулею та перцем.

У Ніжині хороші закрутки з огірків і кабачкова ікра, а в Сумах — борщ на буряковому квасі. На
Чернігівщині готують смачне м'ясо з картоплею та квашеною капустою.

Нагадаємо, що відомий ресторатор розповів, як за 20 хвилин приготувати смачний борщ.

Фото: ruslan_senichkin

13

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

«Щасливчики» серпня: стало відомо, якій групі пенсіонерів збільшили розмір виплат

Софія Ротару

«Національна легенда» країни Софія Ротару отримала на 74-річчя подарунок на 2 млн рублів від нев'їздного в Україну Миколи Баскова

Електрика

Тариф на електроенергію для українців суттєво зміниться восени: що очікувати з 1 вересня

військові

Парад до Дня Незалежності України: де і коли дивитися онлайн трансляцію

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.