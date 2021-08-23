Руслан Сенічкін назвав ко Дню Незалежності улюблені страви українців в різних регіонах

Телеведучий Руслан Сенічкін, який раніше поділився рецептом кокосово-вівсяних сирників, до 30-річчя Незалежності України розповів про традиційні страви нашої країни. Про це повідомляє УНІАН.

На Полтавщині Сенічкін зазначив галушки з грибами та шкварками, а також потрібку (лівер), мандрики — коржі з тіста та сиру, затірку.

У Дніпропетровській області радить спробувати шпундру — підсмажене м'ясо в буряковому квасі, фаршировані гусячі шийки та печінкові паштети, а на Житомирщині — деруни.

На Слобожанщині, на думку Сенічкіна, треба звернути увагу на товченики — шматочки м'яса або риби, які зварені в бульйоні, з маслом і цибулею. Цікаве блюдо також брюх — свинина, смажена з цибулею та перцем.

У Ніжині хороші закрутки з огірків і кабачкова ікра, а в Сумах — борщ на буряковому квасі. На

Чернігівщині готують смачне м'ясо з картоплею та квашеною капустою.

Нагадаємо, що відомий ресторатор розповів, як за 20 хвилин приготувати смачний борщ.



Фото: ruslan_senichkin

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