У ювілейний рік незалежності АТБ дарує шести областям України 30 га лісу

Корпорація АТБ, що керує найбільшою національною мережею однойменних супермаркетів-дискаунтерів, профінансує закупівлю саджанців дерев для висадки в шести областях України 30 га лісу.

Як повідомила корпорація на своєму офіційному сайті, це її символічних дар Україні в тридцятий ювілей незалежності країни.

В рамках однієї з наймасштабніших еко-акцій, ініційованих АТБ, протягом жовтня-листопада в Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Миколаївській областях будуть висаджені нові ліси, а в Херсонській та Івано-Франківській областях еко-ініціатива АТБ буде спрямована на відновлення лісових насаджень.

АТБ профінансує закупівлю для подальшої висадки понад 180 тисяч саджанців і сіянців дерев.

«30 гектарів лісу — в подарунок країні! Саме таку еко-ініціативу ми запускаємо до 30-річчя незалежності України! У жовтні-листопаді українські лісництва висадять 180 тисяч нових саджанців і сіянців, подаровані компанією, в які потребують допомоги ліси в 6-ти областях. Тим самим ми робимо свій внесок у збереження і порятунок наших лісів і екосистеми країни», — повідомили в компанії, відзначивши, що така важлива і відповідальна місія буде реалізована в партнерстві з Державним агентством лісових ресурсів, в планах якого збільшення площі українських лісів до 1 мільйона га.

У компанії звернулися із закликом до бізнесу приєднуватися до такої ініціативи з відновлення лісових насаджень.

«Сьогодні еко-свідомість переросла поняття модного тренду і стає необхідністю в діяльності будь-якої компанії. Оскільки турбота про навколишнє середовище та екологію відносяться до цілей сталого розвитку будь-якого бізнесу. 30 гектарів лісу — це не просто наш подарунок на ювілей країни. Це довгострокова інвестиція в наших дітей і онуків. У розвиток і процвітання нашої країни. Зі святом!», — розповів генеральний директор Корпорації АТБ Борис Марков на своїй сторінці у Фейсбуці.

Коментуючи ініціативу і фінансову допомогу корпорації АТБ, голова Держлісагентства України Юрій Болоховець заявив про підвищення еко-свідомості українців у геометричній прогресії.

«Приємно бачити, як соціально відповідальний бізнес долучається до підвищення лісистості нашої країни. Щорічно лісівники самостійно висаджують близько 200 млн дерев. В рамках ініціативи президента „Зелена країна“ повинні висадити ще більше: 1 млрд нових лісів за три роки, а за наступні 10 років збільшити площу лісів на 1 млн га. Це амбітний, але цілком реальний план. Пропонуємо всім бажаючим долучатися до цього проекту. Майбутнє України в руках кожного з нас», — зазначив він.

Корпорація «АТБ» — це об'єднання великих українських підприємств, що здійснюють свою діяльність у сфері роздрібної торгівлі, управління активами, виробництва та продажу продуктів харчування.

Підприємства корпорації «АТБ» забезпечують роботою понад 70 тис. співробітників. Компанія входить до переліку найбільших платників податків галузі і країни, а також визнана найбільшим національним інвестором в економіку України.

Також АТБ реалізує безпрецедентні за масштабами соціальні проекти, спрямовані на підтримку системи медичного забезпечення, допомоги медикам і представникам соціально незахищених верств населення.

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