Рідні Кузьми звернулися до поліції через шахрайство з авторськими відрахуваннями за прокат пісень співака

Пісні українського музиканта Кузьми Скрябіна, який загинув в автокатастрофі, звучать по всім радіостанціям та телеканалам, транслюються в YouTube, але родичі в останні роки не отримують авторських відрахувань. Про це в інтерв'ю виданню «Гордон» розповіла мама музиканта Ольга Кузьменко.

Вона уточнила, що власником прав є ТОВ «Кузьма Скрябін».

Жінка вирішила боротися, коли дізналася, що дружину та доньку Андрія Кузьменка обкрадають.

Вона навела цифри. Так, з 1 квітня 2014 по 31 грудня 2016 авторські відрахування до виплати з боку «МУН РЕКОРДС», отримані від їхньої компанії в Росії, склали всього 1 446 гривень. Виплата по суміжних правах, нарахована за весь цей період, — 19 302 грн, у середньому 585 грн на місяць, отримана від компанії — Moon Vinyl в Чехії.

За другий квартал 2018 року компанії «Кузьма Скрябін» було нараховано авторської винагороди 65,30 грн від «МУН РЕКОРДС», які вони отримали від своєї ж компанії в Росії, а за третій квартал роялті склали нуль гривень.

Після цього сім'я Кузьми не брала винагороду й продовжує наполягати на тому, щоб були показані офіційні звіти дистриб'юторів, щоб перевірити суми.

Мама Андрія розповіла, що за цими фактами було подано заяву до поліції. Зараз ведеться досудове розслідування за статтею «шахрайство».

Після цього була спроба заблокувати канал Кузьми в YouTube. Рідні співака вважають, що це було зроблено як шантаж, щоб сім'я пішла на переговори та забрала заяву з поліції.

За її словами, «МУН РЕКОРДС» відправила 38 скарг на канал, який був створений Андрієм при житті. Це могло б знищити спадщину Кузьми.

«Завдяки оперативній роботі юристів, які підготували звернення і направили його в YouTube, подали зустрічні повідомлення, нам вдалося зберегти канал», — розповіла Ольга Кузьменко.

Вона також додала, що розгляд за їхньою заявою затягується, звіти по відрахуваннях не відкривають навіть слідчим. Жінка стверджує, що звіти в Україні не зберігаються, вони знаходяться в Росії або в Чехії.

Нагадаємо, Кузьма Скрябін загинув у ДТП 2 лютого 2015 року. В районі Кривого Рогу Дніпропетровської області автомобіль Кузьми зіткнувся з молоковозом. У 2020 році лідеру «Скрябіна» посмертно присвоїли звання Героя України.

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