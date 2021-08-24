У США від хвороби серця помер актор українського походження Ігор Вовковинський, який через свій зріст — 234,5 сантиметра — потрапив до Книги рекордів Гіннеса і був визнаний найвищим жителем Штатів. Йому було лише 38 років, повідомляє Український погляд.

«Я і його старший брат Олег були з ним до кінця. Його остання вечеря була: кусок Київського торта і фанта. За кілька годин до смерті його провідали Олегова дружина Алла і дітки. Ігор був радий їх бачити, і хоч говорити йому було важко, пробував пожартувати над його племінником Андрієм, чи вивчив той українську мову за місяць в Україні», — написала у Facebook мати чоловіка Світлана.

Вовковинський народився на Вінничині, до США, у місто Рочестер, переїхав у семирічному віці разом із матір’ю та старшим братом Олегом. Там їм вдалося зібрати кошти на операцію та лікування, якого тоді потребував Ігор. На той час він досяг зросту 182 см й важив понад 90 кг.

Вовковинський відомий за ролями у стрічках «Шоу доктора Оз» та «Позашлюбний тиждень», також він брав участь у передвиборчій кампанії Барака Обами 2008 року як його «найбільший у світі прихильник», а ще — вийшов на сцену Євробачення-2013 в якості учасника шоу Злати Огнєвіч.

На сцені Євробачення

До речі, за рік — у 2012 році — йому довелося збирати гроші в Інтернет на спортивне взуття свого розміру, а після цього йому подарували аж три пари кросівок.

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