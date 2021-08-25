«Частина мене померла»: колишній нардеп-утікач Царьов втратив 17-річну доньку

Колишній народний депутат Олег Царьов, який у 2014 році відкрито підтримав російську агресію проти України, виїхав з країни та прикупив у окупованому Криму пару санаторіїв, повідомив про смерть своєї 17-річної доньки.

«Коли вмирає твоя дитина, здається, що разом з нею вмираєш ти або частина тебе. Ні. Не так. Ти вмираєш разом з нею, а шкодуєш, що не замість неї. Ти вже мертвий всередині, хоча можеш здаватися ще живим зовні», — пише Царьов на своїй сторінці у соцмережах.

Про те, що доньки не стало, він повідомив лише зараз, хоча датою її смерті вказано 15 липня 2021 року. «У мене померла дочка. Я не зміг її захистити. Я ніколи собі цього не прощу. Частина мене померла разом з нею. Частина мене лежить і обіймає її у могилі. Частина мене ще жива, але прагне померти швидше і зустрітися з нею. Обійняти її. Я зняв з неї вже мертвою, але ще ніби-то живої, хрестик. Повісив собі на груди. Коли кладу руку на груди, здається, що вона мене обіймає. Було б легше, якби я вірив у загробне життя. І ще. Я не такий сильний, як думав…» — пише екс-нардеп.

Фото зі сторінки Царьова в Facebook.

Дружина Царьова — Лариса Анатоліївна — працювала помічником директора ВАТ «Дніпропетровська паперова фабрика». У них народилося четверо дітей Максим (11 травня 1995 р.), Ольга (2 жовтня 1999 р.), Катерина (11 жовтня 2003 р.) та Ігор (1 квітня 2008 р.) Максим і Ольга проживають і навчаються у Великобританії.

Нагадаємо, що взимку минулого року трагедія трапилася в сім'ї родині народного депутата України Вадима Столара — уві сні померла його старша дочка Діана. Причиною стала зупинка серця.

Фото Олега Царьова із соціальних мереж.

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