Багато свят і мало вихідних: скільки днів відпочинку чекає на українців у вересні
У вересні розраховувати на додаткові вихідні не варто, адже державних свят в цьому місяці немає. Однак День знань 1 вересня (прийдеться на середу) для українців традиційно вважається чи не святковим.
Всього у вересні 30 днів, з яких робочими будуть 22 і відповідно 8 — вихідними, пише bigmir.net.
Календар професійних свят на вересень:
- 1 вересня День знань
- 2 вересня — День нотаріату
- 6 вересня — Міжнародний день підприємця
- 8 вересня — День солідарності журналістів; День танкістів; День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
- 9 вересня — Міжнародний день краси; День тестувальника; День дизайнера-графіка
- 13 вересня — День програміста
- 14 вересня — День фізкультури і спорту; День українського кіно
- 15 вересня — Міжнародний день демократії; День працівника лісу
- 16 вересня — Міжнародний день охорони озонового шару
- 17 вересня — День рятівника
- 18 вересня — День HR-менеджера
- 20 вересня — День рекрутера
- 21 вересня — День миру; день фармацевта
- 27 вересня — День машинобудівника; День туризму; день вихователя
- 30 вересня — День перекладача; Всеукраїнський день бібліотек.
Раніше «ФАКТИ» назвали 12 важливих дат для православних в вересні.
Нагадаємо, 24 серпня президент Зеленський оголосив про рішення зробити святковим і вихідним днем День Української Держави — 28 липня.171
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