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Суспільство та люди

Багато свят і мало вихідних: скільки днів відпочинку чекає на українців у вересні

13:50 25 серпня 2021
1 вересня

У вересні розраховувати на додаткові вихідні не варто, адже державних свят в цьому місяці немає. Однак День знань 1 вересня (прийдеться на середу) для українців традиційно вважається чи не святковим.

Всього у вересні 30 днів, з яких робочими будуть 22 і відповідно 8 — вихідними, пише bigmir.net.

Календар професійних свят на вересень:

  • 1 вересня День знань
  • 2 вересня — День нотаріату
  • 6 вересня — Міжнародний день підприємця
  • 8 вересня — День солідарності журналістів; День танкістів; День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
  • 9 вересня — Міжнародний день краси; День тестувальника; День дизайнера-графіка
  • 13 вересня — День програміста
  • 14 вересня — День фізкультури і спорту; День українського кіно
  • 15 вересня — Міжнародний день демократії; День працівника лісу
  • 16 вересня — Міжнародний день охорони озонового шару
  • 17 вересня — День рятівника
  • 18 вересня — День HR-менеджера
  • 20 вересня — День рекрутера
  • 21 вересня — День миру; день фармацевта
  • 27 вересня — День машинобудівника; День туризму; день вихователя
  • 30 вересня — День перекладача; Всеукраїнський день бібліотек.

Раніше «ФАКТИ» назвали 12 важливих дат для православних в вересні.

Нагадаємо, 24 серпня президент Зеленський оголосив про рішення зробити святковим і вихідним днем День Української Держави — 28 липня.

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