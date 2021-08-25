Багато свят і мало вихідних: скільки днів відпочинку чекає на українців у вересні

У вересні розраховувати на додаткові вихідні не варто, адже державних свят в цьому місяці немає. Однак День знань 1 вересня (прийдеться на середу) для українців традиційно вважається чи не святковим.

Всього у вересні 30 днів, з яких робочими будуть 22 і відповідно 8 — вихідними, пише bigmir.net.

Календар професійних свят на вересень:

1 вересня День знань

2 вересня — День нотаріату

6 вересня — Міжнародний день підприємця

8 вересня — День солідарності журналістів; День танкістів; День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

9 вересня — Міжнародний день краси; День тестувальника; День дизайнера-графіка

13 вересня — День програміста

14 вересня — День фізкультури і спорту; День українського кіно

15 вересня — Міжнародний день демократії; День працівника лісу

16 вересня — Міжнародний день охорони озонового шару

17 вересня — День рятівника

18 вересня — День HR-менеджера

20 вересня — День рекрутера

21 вересня — День миру; день фармацевта

27 вересня — День машинобудівника; День туризму; день вихователя

30 вересня — День перекладача; Всеукраїнський день бібліотек.

Раніше «ФАКТИ» назвали 12 важливих дат для православних в вересні.

Нагадаємо, 24 серпня президент Зеленський оголосив про рішення зробити святковим і вихідним днем День Української Держави — 28 липня.

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