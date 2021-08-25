Виставка White Gold. Porcellana і кіномистецтво в темряві: куди піти в Києві у вихідні

До 15 вересня в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відкрито виставку робіт Бориса Данилова White Gold. Porcellana, на якій представлені розписи унікальних авторських форм і італійської порцеляни.

Ціна: 20−60 грн.

До 26 вересня можна відвідати виставку «Мистецькі діалоги: З Нових надходження музею 2015−2020». В експозиції: вишивка, кераміка, ікони, батик, емалі, живопис.

Ціна: від 30 грн.

Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 29.

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У Національному музеї історії України діє виставка «Церква Богородиці Десятинна: архітектурно-мистецький образ». В експозиції зібрані тисячі оригінальних експонатів — знахідок з території храму.

Адреса: вул. Володимирська, 2.

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З 30 серпня по 15 листопада в музеї «Третя после опівночі» відбудеться виставка кіномистецтва в темряві.

Адреса: вул. Олеся Гончара, 45 В.

Вхід вільний, попереднє бронювання.

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До 10 жовтня в Національному музеї Тараса Шевченка проходить виставка «Духовна велич: меморії видатних українців. Наукова реставрація». Всі експонати пов'язані з життям і діяльністю видатних українців, які протягом ХVIII-ХХ століть відігравали вирішальну роль в історії і культурі України, — Івана Мазепи, Петра Калнишевського, Івана Скоропадського, Петра Могили, Тараса Шевченка, Івана Котляревського. Також в програмі кураторські екскурсії, майстер-класи, консультації, зустрічі з художниками-реставраторами.

Адреса: бульвар Тараса Шевченка, 12.

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Як повідомлялося раніше в Софійському соборі Києва відкрилася виставка «Раритети Української Козацької Держави — гетьмани XVII-XVIII століть: до 30-річчя Незалежності України». Почесне місце на виставці відведено оригіналу латиномовний Конституції Пилипа Орлика .

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