Вітаємо з днем народження провідного українського офтальмолога, кавалера Мальтійського ордена, унікальну людину, у якої безліч талантів, професора Рикова Сергія Олександровича! Він врятував від сліпоти тисячі дітей та дорослих, а тепер як завідувач кафедри офтальмології Національного університету охорони здоровʼя імені П. Л. Шупика впроваджує найсучасніші технології лікування. Бажаємо здоровʼя, творчої наснаги та подальшого зростання популярності Вашого YouTube-каналу «МИСТЕЦТВО БАЧИТИ ЖИТТЯ». Адже вміння розгледіти в житті найцікавіше, найважливіше, вміння творити добро — це справжній талант.

Колектив газети «ФАКТИ»

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