26.67 / 26.86 31.18 / 31.52
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Творити добро — це талант: вітаємо Сергія Рикова з днем народження

10:08 26 серпня 2021
Сергій Риков

Вітаємо з днем народження провідного українського офтальмолога, кавалера Мальтійського ордена, унікальну людину, у якої безліч талантів, професора Рикова Сергія Олександровича! Він врятував від сліпоти тисячі дітей та дорослих, а тепер як завідувач кафедри офтальмології Національного університету охорони здоровʼя імені П. Л. Шупика впроваджує найсучасніші технології лікування. Бажаємо здоровʼя, творчої наснаги та подальшого зростання популярності Вашого YouTube-каналу «МИСТЕЦТВО БАЧИТИ ЖИТТЯ». Адже вміння розгледіти в житті найцікавіше, найважливіше, вміння творити добро — це справжній талант.

Колектив газети «ФАКТИ»

75

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

лічильники

Нові тарифи на електроенергію: як українцям вписатися в норму й платити менше

Оля Полякова

Оля Полякова оцінила вокальні дані Тіни Кароль після її дуету з Андреа Бочеллі

Ротару

Софія Ротару «змусила» танцювати під свою пісню подругу Зеленського Кравець та її доньку Марію

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.