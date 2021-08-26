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Суспільство та люди

Медузи розбрату: у Бердянську відпочивальники влаштували епічну бійку у воді через морських мешканців

10:37 26 серпня 2021
люди в море

У курортному Бердянську Запорізької області між відпочивальниками виникла бійка через медуз, які активно плавали майже біля самого берега.

Відео опубліковано на YouTube-каналі PRO Бердянськ.

Все почалося зі словесного конфлікту з приводу, чи потрібно викидати медуз на берег, чи ні. Одна компанія почала викидати морських мешканців на берег, а іншій компанії це не сподобалося. Словесна перепалка швидко переросла у масову бійку.

Очевидці інциденту намагалися присоромити агресивних туристів, але відпочивальники були налаштовані рішуче.



Нашестя медуз на узбережжі Азовського моря принесло туристам багато незручностей. На думку вчених, навала медуз в Азовському та Чорному морях може повторитися і в майбутньому. Цьому є кілька причин.

А ось деяких риб медузи врятували — вони забивали сітки браконьєрів йі заважали їхньому бізнесу.







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