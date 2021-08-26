Коли у джинсах до школи ходити не можна і хто це вирішує

Поки адміністрації шкіл мудрують, як відсвяткувати свято Першого дзвоника, батьки багатьох дітей визначаються зі шкільною формою, яку відмінили, але, як виявляється, не зовсім.

— Закон скасував загальноприйняту однакову для всіх шкільну форму, а ті ж ліцеї свою форму шиють, — розказали «ФАКТАМ» в одній з київських шкіл. — Так само і державні школи. Кожна школа підпорядковується внутрішньому статуту. І учнівське самоврядування шляхом голосування встановлює, який одяг має носитись у навчальному закладі. Наприклад, обрали діловий стиль одягу, це прописалось у статуті школи — значить, джинси й светр вже не носять.

Докладніше про проблеми початкової школи та чому заяви чиновників та керівників освітніх закладів часто розходяться з реальністю, читайте у публікації «ФАКТІВ» «Про шкільну форму, друковані зошити і фонди класів: аргументи на їх користь навів вчитель».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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