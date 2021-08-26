«Там не просто сміття»: хто повинен прибирати у школах і як це відбувається насправді

Щоденно у кожному класі прибральниця повинна все помити, протерти й продезинфікувати. Школам виділяють достатньо ставок, щоб «технічок» вистачало на всі приміщення — з цього приводу солідарні й дирекції шкіл, і громадські активісти, що борються з поборами, булінгом, вимаганнями тощо в освітній сфері. Чому ж тоді батькам пропонують доплачувати за те, щоб класи у їхніх дітей були чистими?

— Прибиральниця не в змозі, якщо в неї, наприклад, 14 кабінетів, парти протерти, підлогу підмести й помити, пилюку витерти на шафах, — розказала «ФАКТАМ» вчителька однієї зі столичних шкіл. - Я знаю, що це таке, тому що колись підробляла, прибираючи класи у вихідні. Там не просто сміття: огризки, бутерброди десь під паперами сховані вже на кисіль розкладались. У мене на один клас йшло дві з половиною години, якщо ретельно прибирати, так як треба. Тому в молодшій школі або батьки, або ті ж самі прибиральниці за окрему плату роблять генеральне прибирання раз на тиждень.

Докладніше про проблеми початкової школи та чому заяви чиновників та керівників освітніх закладів часто розходяться з реальністю, читайте у публікації «ФАКТІВ» «Про шкільну форму, друковані зошити і фонди класів: аргументи на їх користь навів вчитель».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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