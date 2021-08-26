«Сучасних дітей дуже важко зацікавити»: чи повинні батьки купувати учням друковані зошити

Свято Першого дзвоника впевнено наближається і, як запевняють чиновники, обовʼязково відбудеться. Тому активувались батьківські viber-групи, де одна з найактуальніших тем (особливо для молодших класів) — закупівля друкованих зошитів.

Та чи так вже й необхідні ці зошити? Наприклад, співголова громадського об'єднання «БАТЬКИ SOS» Олена Бондаренко вважає, що хороший вчитель знаходить скрізь матеріали, що допомагають у навчанні, а не користується виключно зошитом. А кілька сторінок зошита, які справді необхідні, можна й роздрукувати на принтері.

— Психотип сучасних діток відрізняється навіть від тих, що народились на початку 2000-х років, — розповіла «ФАКТАМ» на умовах анонімності вчителька початкових класів з багаторічним стажем. — Сучасних дітей дуже важко чимось зацікавити. Чистим зошитом в лінійку чи в клітинку — абсолютно неможливо. А друкований зошит допомагає дитині зацікавитись і краще зрозуміти завдання, навчальний матеріал. Крім того, зазвичай друковані зошити кольорові, а сприйняття дитини зорове. Малеча любить все яскраве, цікаве. Як би я не стрибала біля дошки, все одно дитина повинна прослухане і побачене на уроці закріпити у друкованому зошиті. Там малюнки, наочність.

Докладніше про проблеми початкової школи та чому заяви чиновників і керівників освітніх закладів часто розходяться з реальністю, читайте у публікації «ФАКТІВ» «Про шкільну форму, друковані зошити і фонди класів: аргументи на їх користь навів вчитель».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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