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Успіння Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити

20:21 26 серпня 2021
Богородиця

У суботу, 28 серпня, після Успенського посту, православні святкують Успіння Пресвятої Богородиці.

У цей день померла Свята Діва Марія та почався її відхід у небо. За три дні до смерті Богородиці явився архангел Гавриїл, який попередив її про перехід до небесного життя та подарував пальмову гілку.

У це свято прийнято вдягати новий і чистий одяг, ходити до церкви та ставити свічку за близьких. Освячуються насіння і колосся пшениці. Може накриватися пишний стіл.

Вважається, що на Успіння Пресвятої Богородиці починається бабине літо.

Прикмети свята:

  • Багато павутини — до морозної та ясної зими.
  • Дощова погода — до сухої осені.
  • Радуга — осінь буде теплою та довгою.

Сни на Успіння — віщі, вони збуваються протягом 24 днів.

Під час свята забороняється:

  • Бути в поганому настрої.
  • Сваритися з родичами, сусідами та знайомими, підвищувати на них голос.
  • Ходити босоніж, так як можна незабаром захворіти.
  • Встромляти в землю гострі предмети.

Дівчата на виданні не стригли волосся, щоб «не загубити судженого».

Раніше «ФАКТИ» розповіли, як зазначається Різдво святителя Миколая Чудотворця .

Фото: pixabay.com

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