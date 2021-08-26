Успіння Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити
У суботу, 28 серпня, після Успенського посту, православні святкують Успіння Пресвятої Богородиці.
У цей день померла Свята Діва Марія та почався її відхід у небо. За три дні до смерті Богородиці явився архангел Гавриїл, який попередив її про перехід до небесного життя та подарував пальмову гілку.
У це свято прийнято вдягати новий і чистий одяг, ходити до церкви та ставити свічку за близьких. Освячуються насіння і колосся пшениці. Може накриватися пишний стіл.
Вважається, що на Успіння Пресвятої Богородиці починається бабине літо.
Прикмети свята:
- Багато павутини — до морозної та ясної зими.
- Дощова погода — до сухої осені.
- Радуга — осінь буде теплою та довгою.
Сни на Успіння — віщі, вони збуваються протягом 24 днів.
Під час свята забороняється:
- Бути в поганому настрої.
- Сваритися з родичами, сусідами та знайомими, підвищувати на них голос.
- Ходити босоніж, так як можна незабаром захворіти.
- Встромляти в землю гострі предмети.
Дівчата на виданні не стригли волосся, щоб «не загубити судженого».
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Фото: pixabay.com440
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