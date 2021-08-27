Прикмети і заборони 27 серпня: що категорично не можна робити в день пророка Михея

У календарі церковних свят на серпень дата 27 серпня присвячена Михею — одному з 12 пророків, що згадуються в Біблії. Михей жив в Юдеї в VIII столітті до нашої ери. Книга Міхея включена до Старого Заповіту в частині «Пророки».

Пророку Михею належить пророцтво про зруйнування Іудеї і про інші лиха як покарання за гріхи еліт. Також пророком Міхеєм було передбачене пришестя Спасителя світу.

У народі день пророка Міхея присвячували роботам в полі, а також готувалися до холодів: перебирали теплий верхній одяг, виносили його на вулицю провітрити.

Заборони на свято пророка Міхея стосувалися в основному обмежень Успенського посту. Під забороною було все скоромне, а якщо 27 серпня (як в нинішньому році) потрапляє на п'ятницю — то уникали ще і рослинної олії, а також гарячих страв. Аналогічно під забороною було вино і будь-який алкоголь. На стіл ставили виключно свіжі та квашені овочі, фрукти, хліб і мед. Хліб пекли напередодні — на свято не працювали ні з борошном, ні з тестом.

На Міхея уникали сварок і суперечок з домашніми — щоб будинок не постраждав від пожежі. Було не прийнято влаштовувати гучні святкування — все це починали вже після закінчення Успенського посту і аж до кінця листопада. Ухилятися від роботи на свято Міхея було небажано — останні літні дні потрібно було провести з користю.

Нагадаємо, у вересні в календарі православних свят будуть два великих двунадесятих — Різдво Пресвятої Богородиці і Воздвиження Чесного Животворящого Хреста Господнього.

Фото wikipedia.org

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