«Маю відкрити вам правду»: Ярослава Гресь розповіла зворушливу історію про «життя після 60»

Бізнесвумен і блогер Ярослава Гресь пропонує роботодавцям скористатися її корисним досвідом і подумати про наймання на роботу людей старше 60 років. Не секрет, що в цьому віці багато хто ризикує залишитися без роботи і без доходу, а таланти людей у віці недооцінюються. У самої Ярослави офіс-менеджером в піар-агентстві працює жінка 66 років. «Вона постійно змінює нас, робить краще», — зізнається Гресь.

«Якщо ви можете взяти на роботу людину старшого віку, зробіть це, — радить Ярослава. — На гнучкий графік, нехай на два рази в тиждень або навіть на пару годин. Можливо, ви дасте комусь нові крила. І з дуже великою ймовірністю розправите свої».

За словами Гресь, вона, коли шукала кандидата, то була під враженням від поїздки в музей Ешера в Гаазі, де працюють лише пенсіонери. Тепер, взявши на роботу пенсіонерку Людмилу Вікторівну, Ярослава захоплюється її активністю і життєлюбством.

«Я не уявляю команди без цієї жінки. Професійна, активна, відкрита до нового, повна інтересу до життя… Вона робить нас терплячими один до одного, а як при ній сказати грубість? Вона залучена в усі наші проекти, вона підтримує нас на всіх відкриттях, вона пече нам смачні пироги, а ще — нагадує, що вік не має ніякого значення», — захоплюється блогер.

Також Гресь була вражена чесністю кандидатки. Конкурс проводився для осіб у віці 65 років і старше, і Людмила Вікторівна справила враження, але потім відверто зізналася, що їй тільки 64 роки. «Маю відкрити вам правду прямо зараз і поступитися цим місцем комусь іншому», — заявила вона. Приємно здивовані такою позицією власники піар-агентства все одно затвердили кандидатку на посаду.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» з'ясували, хто має підстави для виходу на пенсію в 50 років і коли роботодавець має право звільнити людину пенсійного віку.

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