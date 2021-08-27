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Суспільство та люди

День українського сала: смачні традиції та кумедні фото

15:05 27 серпня 2021
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27 серпня в Україні відзначають День сала. Цього свята немає в календарі, і постійна дата поки не закріпилася. Проте в останні роки прийнято в цей день обмінюватися веселими картинками, пов'язаними з «національним надбанням».

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Серед любителів сала щорічно проводяться змагання зі швидкісного поїдання стратегічного продукту. Останнє досягнення належить Михайлу Киденьку з Волинської області. Його рекорд — кілограм сала, з'їдений за 8 хвилин 52 секунди — так ніхто і не зумів перевершити.

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Досягнення зафіксовано в Книзі рекордів України

Говорячи про корисні властивості сала, лікарі часто згадують про високий вміст незамінних омега-3 поліненасичених жирних кислот. Ці речовини необхідні для зупинення запальних процесів в організмі, а також потрібні нервовій системі, оскільки беруть участь у формуванні оболонок навколо нейронів. Цінується сало також за вітаміни D і Е (хоча одного сала буде мало для покриття денної норми) і за вміст холіну. Це вітаміноподібна сполука допомагає регенерації печінки, позитивно впливає на підшлункову залозу.

сало

Не так давно МОЗ викликав хвилю народного гніву в соцмережах, коли в дієтичних рекомендаціях населенню порадив поменше їсти сала і зробити акцент на горіхи, рибу і рослинні олії. «Як давно сало стало шкідливим?», «СалоНАШ», «Ні наступу на сало», — справедливо обурювалися користувачі.

сало

Лікар-дієтолог Юлія Поворознюк, навпаки, переконана, що сало корисне в сезон вірусних захворювань. Жир робить клітини щільнішими, ускладнюючи проникнення в них вірусів.

сало
Дієта з салом корисна проти вірусів

Сало можна споживати не лише в чистому вигляді. Українська кухня багата рецептами ситних страв з додаванням сала (юшка по-херсонськи з солоним салом, товчена картопля з маком і шкварками). Французький шеф-кухар Робан Каснабе спробував приготувати на салі спаржу і залишився задоволений експериментом. А фуд-дизайнер з Ужгорода Оксана Шегеда для своїх їстівних букетів створює троянди з сала.

розы из сала
Їстівний букет від Оксани Шегеди

Фото anepedia.org, reactor. cc, anek-worlds.ru

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