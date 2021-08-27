28 серпня центр Києва закриють для транспорту в пам'ять про бійців АТО, які загинули

У суботу, 28 серпня, у Києві, як і раніше на День Незалежності, обмежуватимуть рух транспорту у центрі міста.

Як повідомляють у КМДА, у центрі столиці відбудеться IV всеукраїнський патріотичний забіг із легкої атлетики «Шаную воїнів, біжу за героїв України» в пам’ять про воїнів, які загинули.

За маршрутом забігу буде обмежено рух транспорту, захід відбуватиметься з 09:45 до 14:00.

Маршрут наступний: вулиця Хрещатик (від Алеї Героїв Небесної Сотні) — вулиця Велика Васильківська — вулиця Павла Скоропадського — вулиця Басейна — вулиця Еспланадна — територія НСК «Олімпійський» — вулиця Саксаганського — вулиця Шота Руставелі — вулиця Басейна — вулиця Павла Скоропадського — вулиця Велика Васильківська — вулиця Хрещатик.

Усі охочі матимуть можливість приєднатися і пробігти 2, 5 або 10 км за будь-кого з українських воїнів, які загинули під час захисту країни на сході. Участь у заході — безкоштовна. Організатор забігу — ГО «Славетні епохи України».

Відзначається, що цьогорічний забіг проходитиме у столиці та інших містах України.

На Донбасі російсько-окупаційні війська щоденно обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил. А у День Незалежності, 24 серпня, в зоні проведення ООС загинули двоє бійців ЗСУ — молодший сержант Олександр Аксьонов та старший сержант В'ячеслав Пітько.

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