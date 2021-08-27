Чиновники за рік вкрали 100 мільйонів гривень, зароблених українським шоу-бізнесом, — Ягольник

30-річчя незалежності українська шоу-індустрія зустріла зі збитками щонайменше в 100 млн гривень. Сталося це, оскільки в двох ключових сферах творчої індустрії досі не завершена акредитаційна процедура, вважає автор пісень і продюсер Олександр Ягольник.

Він нагадав, що 17 грудня 2020 року комісією з акредитації організацій колективного управління було прийнято рішення про акредитацію українського лідера виплат роялті за останні роки — громадського союзу «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами» (ОКУАСП). За акредитацію Організації проголосували сім з восьми учасників комісії з акредитації. Другий акредитованою організацією в той же день став громадський союз «Автори і видавці».

Однак з тих пір Мінекономіки так і не видало наказ про затвердження рішення комісії з акредитації організацій колективного управління. Більш того, в високих кабінетах міністерства системно ігнорують звернення комітету ВР з питань економічного розвитку та омбудсмена. Відмахнулися чиновники і від спеціального звіту 301-го Міжнародного альянсу інтелектуальної власності (International Intellectual Property Alliance), де прямо вказано, що «процедура акредитації організацій колективного управління в Україні має бути завершена … щоб уникнути втрати доходів учасників ринку».

Також в Міністерстві економіки проігнорували два рішення Феміди, яка заступилася за законне прагнення українських авторів і видавців будувати цивілізований європейський ринок роялті — Окружного адміністративного суду і Шостого апеляційного адміністративного суду і залишили без уваги постанову державного виконавця, винесену на виконання рішення суду.

У підсумку до президента Зеленському з відкритим листом звернулася генеральний директор «Автори і видавці» і переможниця «Євробачення 2004» Руслана.

«…Днями по всьому світу будуть звучати українські пісні. У цих пісень є автори, але через затягування акредитації організацій колективного управління авторськими правами ці автори залишаться без авторських відрахувань — належної їм винагороди.

Я разом з іншими українськими музикантами завжди була разом з нашою країною. Ми разом перемагали в великих міжнародних конкурсах, брали участь в революціях, допомагали нашим воїнам. Українська музика і українська музична індустрія — це величезна частина нашої культури і частина кожного з нас.

В цей день, в 30-річчя нашої незалежності, ми, українські музиканти, просимо владу зробити лише три кроки назустріч українській музиці:

1. Завершити акредитацію авторських організацій колективного управління — дозволити чиновникам підписати накази про акредитацію переможців акредитаційних конкурсів, які відбулися 17 грудня 2020 року.

2. Забезпечити прийняття проринкового і проєвропейського закону «Про авторське право і суміжні права».

3. Забезпечити можливість захищати наші права в професійному профільному суді — Вищому суді з питань інтелектуальної власності!".

У свою чергу Ягольник перерахував тих, хто постраждав від зловживання Мінекономіки владою — Кузьма Скрябін (дружина Світлана), Руслана, Тіна Кароль, Олег Винник, Оля Полякова, Наталія Могилевська, Андрій Данилко (Вєрка Сердючка), Злата Огневич, «Бумбокс», група «Без обмежень», Ірина Білик, «Океан Ельзи», The Hardkiss, Марія Бурмака, Kazka, С.К.А.Й., ВВ, ТІК, «Мотор'ролла», Dilemma, Mad Heads, Tayanna, Kyivstoner, ТНМК, «Тартак», Ivan Navi, Макс Барських, Гарік Кричевський, Jerry Heil, Гайтана, Tarabarova, Оля Цибульська, Ірина Федишин, Lama, Alekseev, Сергій Бабкін, Ані Лорак, Аліна Гросу (Grosu), «Неангели», «Макsим», MamaRika, Віталій Козловський, Джиган, Артем Пивоваров, Влад Дарвін, Alyosha, Олена Вінницька, Єгор Крід, Jah Khalib і інші.

У список можна включити також зарубіжних топ-зірок і їх правовласників — зокрема, Елвіса Преслі, Фредді Меркьюрі і Queen, Адріано Челентано, Біллі Айлиш, Стінга, Imagine Dragons, Aerosmith, Bon Jovi, Roxette, Кріса Рі, Beastie Boys.

Нагадаємо, в 2020 році виник гучний скандал в День незалежності, коли з'ясувалося, що на головному міні-концерті пісні «Океану Ельзи» і «Бумбокса» використовували без дозволу.

Фото скрін відео YouTube

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