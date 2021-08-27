Навколо українського підручника розгорівся сексистський скандал: чи потрапить книга до шкіл

У мережі обурилися рішенням Міністерства культури і інформаційної політики закупити 459 примірників книги Марини Ланге про статеве і психологічне виховання підлітків «Щоб в 16 не було пізно».

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Спеціаліст програми розвитку ООН Микола Ябченко в своєму Facebook не тільки дав жорстку оцінку радам психолога, але і висловив свою незгоду з купівлею книги за рахунок своїх податків.

«А можна якось переконатися, що жодна гривня з моїх податків не піде на цей домострой?», — поцікавився він у Мінкульту.

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У коментарях користувачі в основному підтримали негативні відгуки про зміст книги.

«Ось це і є екологічна книжка, якої засмічують дітей», «Яка неймовірна жесть», «Домострой», «Зупиніть планету, я зійду», — пишуть вони.

«А форма хіджабу для дівчаток і рецепт „антисльози“ для хлопців там є в додатках?», — поцікавився Олексій Андріюк.

Нагадаємо, в 2020 році відоме українське видавництво потрапило в скандал через «неправильне» тлумачення гомосексуальності в дитячій пізнавальній книзі.

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