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Суспільство та люди

Прибирання в школі: хто повинен мити підлогу в класах

10:05 28 серпня 2021
прибиральниця

Починається навчальний рік, і, певно, перед більшістю батьків школярів постає питання прибирання в класах. Десь мами та татусі складають графіки чергувань і самі приходять мити підлоги й парти. Десь збирають гроші та наймають для прибирання класів сторонніх. Причому найчастіше за гроші наводять лад шкільні «технічки», яких начебто не вистачає і які начебто зобовʼязані прибирати тільки в коридорах та туалетах.

— Мені шкода, що рівень знань батьків дозволяє їм повірити в такі нісенітниці. Є норматив — на кожні 500 квадратних метрів площі приміщень (в тому числі й коридорів і класів) має бути одна прибиральниця в штаті закладу освіти. Якщо десь кажуть батькам, що у школи не вистачає прибиральниць, то в більшості випадків, що найкумедніше, вони є — тільки там «мертві душі», за котрих хтось отримує зарплатню, — розповідає співголова Громадського обʼєднання «Батьки SOS» Олена Бондаренко.

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Більше про те, чому батькам не дозволяється робити ремонти в школах, чи заборонені батьківські комітети, чиїм коштом повинні закуповуватись друковані зошити, у яких випадках фінансова допомога школі буде законною тощо, читайте в інтервʼю Олени Бондаренко «ФАКТАМ» «Батьки не мають права робити ремонти у школах», — співголова ГО «Батьки SOS». А з аргументами освітян про те, як організований навчальний процес в реальності, а не на папері, можна ознайомитися тут.

Фото Pixabay

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