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Суспільство та люди

Успіння Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити в святковий день

9:39 28 серпня 2021
Фрагмент ікони

28 серпня православні та греко-католики відзначають одне з дванадцяти найбільших християнських свят — Успіння Пресвятої Богородиці. У цей день вшановують возз'єднання Богородиці з Богом і її перехід у вічне життя.

Наші предки вважали, що на Успіння грішно сваритися, ображати один одного і не відповідати на прохання допомогти в якійсь справі.

Щоб не сталося нещастя, не прийнято було ходити босоніж по росі (згідно з повір'ям, на траві залишилися сльози Пресвятої Діви).

Також люди вірили, якщо носити в цей день старе, рване або брудне взуття, незабаром доведеться долати труднощі і неприємності.

Якщо віруючі ходили до церкви, то важка робота скасовувалася. Не прийнято було також прясти, вишивати, шити, рубати і виконувати іншу важку роботу.

За повір'ям, незаміжня дівчина вранці не повинна була і слова мовити, поки не вмиється росою або з джерела. Інакше так і залишиться незаміжньою.

Читайте також: Успіння Богородиці: що потрібно зробити в свято і як молитися Пречистій

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