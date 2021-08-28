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Суспільство та люди

Успіння Пресвятої Богородиці: святкова молитва

10:58 28 серпня 2021
Молитва в храмі

Оскільки Успіння Богородиці — одне з дванадцяти найголовніших (крім Пасхи) свят у церковному календарі, важливо в цей день побувати на богослужінні в храмі, щоб усім разом помолитися, попросивши захисту і допомоги у Божої Матері.

Молитва до Пресвятої Богородиці про допомогу
«Взиваємо до милості Твоєї, о Пресвята Матір Божа! Не відвернися від молитов наших, а визволи від бід і нещасть. Єдина Чиста й Блаженна Богородице, спаси нас! Ти, багатостраждальна Матір Божа, що перевищує по вірі і стражданням всіх, хто живе на землі. Почуй і не покинь нас у хвилини важкі, збережи нас під покровом милосердя і співчуття свого. Лише біля тебе ми знаходимо притулок і тепле заступництво в пітьмі пекельній. Тільки ти маєш дозвіл звернутися до Сина Свого і благати Його про спасіння наше і перехід у Царство Небесне, де ми будемо оспівувати і славити Сина Твого, Отця Його і Тебе, володарку світу, на віки віків. Амінь.».

Нагадаємо, до цього свята прийнято готувати багате частування, причому ніяких обмежень на скоромні продукти немає, оскільки цього року свято припадає на суботу. Традиційно до цього дня печуть пироги з свіжозмеленого борошна, щоб пригощати ними рідних і сусідів.

А ось чого не слід робити на Успіння, так це ігнорувати свято. Адже навіть якщо немає можливості відвідати в цей день храм, в крайньому випадку можна скористатися онлайн-трансляцією церковної служби або духовною літературою, а також текстами для домашніх молитов.

Фото dp.vgorode.ua/

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