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Суспільство та люди

Які ознаки мають вказати батькам, що дитина стала жертвою булінгу

10:13 30 серпня 2021
булінг

Поки вся Україна знаходиться в «зеленій» зоні адаптивного карантину, всі школи почнуть очне навчання. І, як і у багатьох великих колективах, у шкільних також може проявитись таке явище, як булінг. Причому як серед дітей, так і між учнями та педагогами.

Варто знати, що вчитель не може заборонити дитині вийти до туалету під час уроку, бо це — справжній булінг. Навіть якщо дитині ще важко запамʼятати слово «булінг», батькам варто потроху привчати її до того, що деякі речі стосовно неї не можуть робити ні учні, ні вчителі та решта дорослих (так само, як і самій дитині не можна таке робити стосовно інших). Не можна бити, ставити в куток, називати образливими словами. І треба запевнити дитину, що батьки її завжди захистять, але про всі такі випадки вона має їм розказувати.

На жаль, діти не завжди все розказують батькам. Тож варто запамʼятати кілька ознак, які повинні насторожити батьків. Так, діти, що страждають від булінгу, можуть не хотіти йти до школи, плакати, казати, що захворіли. Їх поведінка може різко змінитись. Вони можуть відмовлятися брати участь у спільній діяльності з іншими учнями, замикатися в собі, втрачати апетит. Вони можуть раптом почати губити гроші, особисті речі, їх одяг та речі часто пошкоджуються, у дітей часто зʼявляються різні травми, а вони дають неймовірні пояснення цьому.

Що робити, якщо ви помітили у дитини ознаки булінгу, та інші корисні поради батькам школярів читайте у матеріалі «Вміти рано прокидатись, розпізнавати булінг і робити уроки „без психів“: як швидко підготувати дитину до школи».

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