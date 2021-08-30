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День пам'яті святого Мирона: що категорично не можна робити 30 серпня

10:27 30 серпня 2021
святий мирон

Православний календар на серпень замикають дні пам'яті великих християнських святих. Так, 30 серпня Церква згадує мученика за віру Мирона з Кизика. Жив він у III столітті на території нинішньої Греції. Під час гонінь на християн пресвітер Мирон заступився за свою паству і не зрікся віри навіть після жорстоких мук.

Пресвітера схопили в церкві, де група християн святкувала Різдво Христове. Всі парафіяни і їх духовний лідер відмовилися схилитися перед чужими богами і наполягали, що у них немає іншого владики, крім Христа. Священномученик Мирон був публічно страчений в 250 році.

Вважається, що ім'я Мирон походить з давньогрецької мови і означає «той, хто пов'язаний з миро». Деякі історики вважають, що ім'я родом з перської мови і означає «повелитель».

У день святого Мирона було прийнято наводити лад у домі, готуючись до осіннього сезону і похолодання. У цей день утеплювали дім, діставали і перебирали теплий одяг і взуття, позбавлялися від більше непридатних у господарстві речей.

На Мирона за народними прикметами не можна було влаштовувати гучні гуляння, щоб не накликати біду на сім'ю. У цей день було прийнято проявляти щедрість і милосердя — не відмовляти в допомозі нужденним, особливо якщо про сприяння просять сироти, вдова або немічні старі люди.

У день пам'яті священномученика Мирона не красувалися перед дзеркалом, не приміряли новий одяг і не стриглися. День вважався не таким, щоб піклуватися про зовнішню красу. Натомість пропонувалося попіклуватися про чистоту душі і благі помисли.

Пропонуємо також ознайомитися з календарем церковних свят на вересень і 12 важливими датами для православних.

Фото drevo-info.ru

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