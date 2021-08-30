Вберегти від викривлення хребта та швидкої втомлюваності: як облаштувати школяру робоче місце

На жаль, не всі батьки можуть облаштувати своїм дітям окремі робочі місця «з повним фаршем». Та на носі початок навчального року. І як мінімум вберегти школярів від викривлення хребта, захворювань очей та швидкої втомлюваності можна правильним підбором і розташуванням стола й стільця.

Бажано, щоб стіл стояв біля вікна, а світло падало з протилежного робочій руці боку. Якщо освітлення — спереду, варто відсунути стіл від вікна хоч на пів метра. Та природного освітлення замало, потрібна також настільна лампа з мʼяким «теплим» світлом. Правильні висота стола й стільця: коли дитина сидить за столом, її ступні стоять на підлозі або підставці, а ноги утворюють прямий кут між стегнами та гомілками, а, поставивши лікті на стільницю, школяр може торкнутися кінчиками пальців скронь.

Про те, як правильно підібрати рюкзак, як навчити дітей робити домашні завдання самостійно, та інші поради батькам школярів, читайте у матеріалі «Вміти рано прокидатись, розпізнавати булінг і робити уроки „без психів“: як швидко підготувати дитину до школи».

Фото Pixabay

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