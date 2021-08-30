День знань: стильні листівки та вітання з 1 вересня

Буквально через пару днів літо змінить осінь, у перший день якої — 1 вересня — починається новий навчальний рік. У школах пройдуть урочисті лінійки, а перший дзвінок привітає й нових учнів — першокласників.

«Першачки» тільки починають свій шкільний шлях. Вітаємо їх та батьків з початком цього складного, але цікавого періоду! Нехай знання засвоюються легко, затримуються в голові надовго, а оцінки тільки радують. З новим навчальним роком!

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Цікавих навчальних днів, вірних відданих друзів! Відміток — тільки високих, а знань — ну дуже глибоких!

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З новим навчальним роком! Бажаємо вам радості від спілкування і отримання нових знань. Нехай навчання принесе масу відкриттів, а час, проведений у школі, запам'ятається як яскравий період у житті, наповнений позитивними емоціями. Нехай ваші оцінки будуть тільки відмінними, а процес освоєння нових знань — захоплюючим.

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З Днем знань! Нехай вони легко засвоюються, залишаючи час для улюблених занять і спілкування з друзями, прогулянок і зустрічей. Нехай цей навчальний рік принесе тільки позитивні емоції, чудовий настрій, вищі оцінки з усіх предметів і перемоги на олімпіадах.

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З початком навчального року! Нехай 1 вересня стане стартом в нове та цікаве життя, повне захоплюючій інформації, корисних знань, улюблених занять і хороших друзів. Бажаємо, щоб з перших днів у школі тобі супроводжував успіх, уроки були цікавими, а вчителі стали твоїми добрими наставниками.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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