«Дівчина з Уханю» та голова ДМС таки відгуляли пишне весілля: яскраві фото

Голова Державної міграційної служби Максим Соколюк і Анастасія Зінченко, більше відома як «дама з собачкою з Уханю», відгуляли пишне весілля. Шлюб Соколюк і Зінченко зареєстрували ще взимку, але з огляду на карантин, святкову церемонію було вирішено відкласти до кращих часів. 29 серпня пара нарешті зібрала родичів і друзів, щоб ті могли привітати молоду сім'ю. Фото з весілля пара опублікувала в соцмережах.

Святкування було організоване в американському стилі — на природі, з квітковою аркою для молодих, п'ятьма подружками нареченої в однакових пастельно-кремових вбраннях.

Весілля Зінченко і Соколюка

Якщо для церемонії в РАЦС Настя вибрала коктейльне плаття-сарафан з відкритими плечима, то на весілля вдяглася набагато розкішніше — у сніжно-біле дизайнерське плаття з довгим шлейфом.

Весілля пара відклала на півроку

За тиждень до весілля Анастасія разом з подружками відсвяткували дівич-вечір на яхті.

Подружки нареченої зібралися на яхті

Нагадаємо, Анастасії Соколюк (Зінченко) — 23 роки, Максиму Соколюку — 43. Пара познайомилася в період, коли Україна оголосила евакуацію своїх громадян з китайського Уханю. Настя відмовилася їхати без своєї собачки Мішель, а тому щоб владнати це питання, довелося втрутитися особисто голові Держміграції. Коли Анастасія повернулася в Україну, пара познайомилася ближче.

На момент знайомства з Анастасією чиновник був одружений, у квітні 2020-го він подав на розлучення, а в лютому 2021-го уклав новий шлюб — тепер уже із Зінченко.

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