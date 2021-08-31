У калюжах, у ванні та у фонтані: користувачів мережі розсмішило запитання про те, де у Кирилівці немає медуз

Тема медуз на українських курортах цього літа стала не тільки приводом для скарг туристів, у тому числі й на серйозні опіки після зіткнення з морськими мешканцями, але і для жартів, пов'язаних з відпочинком на морі.

Інтернет-користувач, який запитав у групі «Любимая Кирилловка» у соціальних мережах про те, де немає медуз, отримав масу «корисних» відповідей. Відпочиваючі із задоволенням перераховували місця, згадуючи не лише міста, де моря зовсім немає.

Також відпочиваючі охоче ділилися у мережі смішними плакатами, побаченими ними на курорті, фотографіями морських мешканців, які дивно виглядали, курйозних оголошень, а також жартами з приводу відпустки.

Раніше туристи, які шукали курорти без медуз, звернули увагу на Генгорку, що на Арабатській стрілці. Відпочиваючі розповідали, що море там неглибоке і добре прогрівається, а викинутих на берег медуз намагаються оперативно прибирати. У той же час в теплій воді активно розмножуються креветки, на березі мешкають прибережні щипавки. Зіпсувати відпочинок може неприємний запах від викинутої на берег камки, яка починає гнити, якщо довго пролежить під сонцем.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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