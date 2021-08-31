26.79 / 26.98 31.49 / 31.84
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

1 вересня на носі: поліція дала важливі поради батькам школярів

12:10 31 серпня 2021
Патрульні та діти

Перед початком нового навчального року, який у звичайному режимі стартує у середу, 1 вересня, батькам школярів нагадали важливі правила, що стосуються не лише дорожнього руху, а й інших моментів, пов'язаних з безпекою дітей.

Зокрема, в МВС рекомендують перед початком занять повторити з дітьми правила для пішоходів, пройти з ними маршрут від будинку до школи, звертаючи увагу на особливості дорожнього руху.

Читайте також: Які ознаки повинні показати батькам, що дитина стала жертвою буллінгу.

«Ваша дитина повинна знати, що не варто розповідати незнайомцям про себе, а тим більше кудись йти з чужою людиною. Поясніть дитині, що категорично заборонено торкатися невідомих предметів, вони можуть бути вибухонебезпечними. Коли ваша дитина губиться, вона має чітко знати, як діяти. Спочатку слід звернутися до правоохоронців. Розкажіть дитині як вони виглядають, в яку форму одягнені. Можна придбати розумний годинник з GPS-навігатором і SOS-кнопкою: вона дасть знати, якщо дитина вийде за межі встановленої геолокації», — йдеться у повідомленні.

У міністерстві в черговий раз нагадали і про інформаційну гігієну, закликавши батьків пояснити дітям, відвідування яких веб-сайтів є прийнятним і якими правилами слід керуватися при користуванні інтернетом, зокрема, соціальними мережами.

Поради про те, як уберегти дитину від викривлення хребта і швидкої стомлюваності, правильно облаштувавши їй робоче місце, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки МВС у соцмережах.

63

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ірина Федишин

Ірина Федишин потрапила в гучний скандал через свої пісні

субсидії

Субсидії на «комуналку»: що зміниться з 1 вересня

Борги по кредитах: колекторам заборонили шантажувати рідних і знайомих боржника

Борги по кредитах: колекторам заборонили шантажувати рідних і знайомих боржника

оплата квитанцій по комуналці

В Україні ввели нові «штрафи» за борги по комуналці: чи потрібно платити, які наслідки за ігнорування платіжок

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.