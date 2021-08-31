1 вересня на носі: поліція дала важливі поради батькам школярів

Перед початком нового навчального року, який у звичайному режимі стартує у середу, 1 вересня, батькам школярів нагадали важливі правила, що стосуються не лише дорожнього руху, а й інших моментів, пов'язаних з безпекою дітей.

Зокрема, в МВС рекомендують перед початком занять повторити з дітьми правила для пішоходів, пройти з ними маршрут від будинку до школи, звертаючи увагу на особливості дорожнього руху.

«Ваша дитина повинна знати, що не варто розповідати незнайомцям про себе, а тим більше кудись йти з чужою людиною. Поясніть дитині, що категорично заборонено торкатися невідомих предметів, вони можуть бути вибухонебезпечними. Коли ваша дитина губиться, вона має чітко знати, як діяти. Спочатку слід звернутися до правоохоронців. Розкажіть дитині як вони виглядають, в яку форму одягнені. Можна придбати розумний годинник з GPS-навігатором і SOS-кнопкою: вона дасть знати, якщо дитина вийде за межі встановленої геолокації», — йдеться у повідомленні.

У міністерстві в черговий раз нагадали і про інформаційну гігієну, закликавши батьків пояснити дітям, відвідування яких веб-сайтів є прийнятним і якими правилами слід керуватися при користуванні інтернетом, зокрема, соціальними мережами.

Поради про те, як уберегти дитину від викривлення хребта і швидкої стомлюваності, правильно облаштувавши їй робоче місце, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки МВС у соцмережах.

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