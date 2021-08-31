1 вересня лінійок у школах Чернігова не буде: мер зробив заяву

З урахуванням того, що рішення про те, проводить чи не проводити святкову лінійку, приймає навчальний заклад, у Чернігові такі заходи до Дня знань 1 вересня можуть скасувати.

Як повідомляє видання «Чеline», мер міста Владислав Атрошенко, який минулої осені перехворів на коронавірус, попросив керівництво управління освіти Чернігова та батьків школярів утриматися від проведення урочистих лінійок 1 вересня.

Міський голова Чернігова вважає, що такі масові заходи, навіть якщо вони проводяться на вулиці, можуть погіршити епідемічну ситуацію в обласному центрі.

Владислав Атрошенко зазначив, що був наказ з рекомендацією лінійки не проводити. Виняток можуть зробити, хіба що, для першокласників. І масковий режим на лінійках буде обов'язковим.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я рекомендували кілька форматів урочистих заходів у День знань. Так, якщо ухвалено рішення про проведення лінійки, то її краще організувати на вулиці, а дітей різного віку розділити. Адміністраціям рекомендували утриматися від запрошення розважальних колективів. Якщо ж свято буде не у формі лінійки, то його також краще провести на свіжому повітрі, окремо для кожного класу.

Фото Владислава Атрошенка з соціальних мереж.

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