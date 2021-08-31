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Суспільство та люди

Відмовилися служити в армії окупантів: в анексованому Криму засудили десять чоловік

18:10 31 серпня 2021
призовники

Після анексії Криму Росія провела на півострові вже 13 призовних кампаній. Російська влада насильно змушує кримчан служити в армії агресора. За відмову заводять кримінальні справи. Про це повідомляє Кримська правозахисна група у Facebook.

Так, в липні цього року засудили десятьох людей за відмову від служби в російській армії та відкрили 14 нових кримінальних проваджень.

За інформацією правозахисників, на кінець липня на анексованому півострові таких справ було заведено близько 260. По 232 з них вже винесено вироки, інші знаходяться у стані розгляду.

«Нагадуємо, що здійснення призову жителів окупованих територій в армію країни-окупанта, а також безперервна на території Криму пропаганда служби в Збройні сили РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції)», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, український МЗС висловив ноту протесту з приводу чергової призовної кампанії в Криму. Заклик кримчан в армію країни-агресора вже визнаний «системним військовим злочином».

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