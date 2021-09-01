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Суспільство та люди

Яке сьогодні свято: у світі відзначають День знань, а віруючі вшановують пам'ять святих Тимофія, Агапія та Теклі (що не можна робити)

8:51 1 вересеня 2021
1 вересня

У перший день вересня в багатьох країнах світу відзначають День знань — початок нового навчального року для учнів, студентів, вчителів та викладачів. Крім того, жителі багатьох країн відзначають День календаря, Всесвітній день написання листів, День рудих котів й інші свята.

У середу, 1 вересня, віруючі відзначають день пам'яті святих Тимофія, Агапія та Теклі. Святий мученик Тимофій був учителем християнської віри, він відкрито проповідував любов до Ісуса Христа, за це його катували, а потім спалили. Тоді ж за Христа постраждали святі мученики Агапій і Текля, яких кинули в клітку до диких звірів. Але мученики до останніх хвилин проповідували любов до Ісуса Христа.

Раніше в цей день було прийнято закінчувати всі господарські та торговельні угоди. Селяни 1 вересня починали ламати та м'яти льон, мочити коноплі. Починалися так звані засідки, коли жінки вечорами збиралися в будинках, розмовляли та займалися будь-якої спільною роботою.

Що не можна робити в день пам'яті мучеників Тимофія, Агапія та Теклі:

  • обговорювати чужі проблеми;
  • відкладати вирішення важливих справ;
  • ремонтувати взуття та одяг.

За повір'ям, цей день повинен бути теплим, хоча й говорили: «День жаркий, але дихає осінню».

Українські народні прикмети на 1 вересня:

  • Тепла осінь — на довгу зиму.
  • Багато жолудів — на холодну зиму та врожайне літо.
  • Рясна горобина та завчасно почервоніла — на сувору й сніжну зиму.
  • Місяць дивиться рогами вгору — чекай гарну погоду.
  • Щедро народили горіхи на ліщині — зима повинна бути суворою та сніжною.
  • Південний вітер — буде хороший урожай вівса.
  • Вранці туман — до сніжної зими.
  • З ліщини почали опадати листя — можна викопувати буряк.

1 вересня іменини відзначають люди з такими іменами: Андрій, Микола, Тимофій.

Нагадаємо, з 1 вересня на українців чекає багато важливих змін.

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