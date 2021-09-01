Суми будуть приблизно однаковими: у Мережі порівняли вартість осіннього відпочинку на курортах України, Греції та Туреччини

Закінчення літа — не привід не їхати у відпустку. Адже попереду — оксамитовий сезон, який можна провести як в Україні, так і за кордоном.

Де відпочинок обійдеться дешевше — в Україні, Туреччині або Греції — з'ясовували журналісти УНІАН .

У якості прикладів була обрана Одеса, яку називали у цьому сезоні найдорожчим українським курортом, а також популярна Затока, що у декількох десятках кілометрів від Південної Пальміри.

Одна з вигод відпочинку в Україні — не потрібно летіти за кордон. Адже квитки не особливо дешеві, та й низка країн вимагають «антіковідні» документи.

Наприклад, з Києва до Одеси можна дістатися поїздами (плацкарт — від 180 гривень в один бік, «Інтерсіті» — від 400 гривень і вище) і автобусами (близько 300 гривень). Літак обійдеться дорожче — середня ціна на квиток близько 1200 гривень.

Житло у цьому курортному місті не дешеве, хоча можна знайти варіанти від 200 гривень, хоча умови там далеко не комфортні. У готелях доба проживання обійдеться не менше, ніж у тисячу гривень, в деяких готелях вони можуть сягати і декількох тисяч.

У пристойних ресторанах можна запросто залишити 400−500 гривень, особливо не наївшися, а в закладах зі списку must visit — не менше тисячі гривень.

Житло у Затоці не особливо відрізняється за цінами від одеського — «спартанські умови» обійдуться туристу від 250 гривень за ніч, в готелях є ціни близько 500−800 гривень, а у найдорожчому готелі є номери від 6 тисяч гривень за велике помешкання для родини.

Що ж стосується Туреччини, то у курортному містечку Алачаті, що недалеко від Ізміру, ціни за двомісний номер в готелі у історичному центрі або біля нього стартують від тисячі гривень за ніч. Втім, цей курорт не вважається найбюджетнішим — там переважно відпочивають європейці та місцеві знаменитості. Номери в розкішних курортних готелях — від 4 тисяч гривень за двомісний номер.

У більш бюджетному Бодрумі ціни на одномісні номери стартують від 600 гривень, в готелях середнього класу номер коштує близько тисячі гривень за добу, а у категорії 4−5 зірок — від 1,5 гривень.

А ось з харчування в Туреччині все йде непогано — величезну порцію місцевого кебаба, яка буде надмірною для однієї людини, можна купити менше, ніж за 200 гривень. До сотні гривень можна витратити на перекус — салати, картоплю, шаурму та інший фаст-фуд. Однак, як було сказано вище, ще будуть потрібні гроші на переліт.

Ціни на житло у Салоніках в Греції на середину вересня стартують від 900 гривень за ніч, а в курортних селищах недалеко від міста — з тисячі гривень. На островах житло — від 600 гривень, але туди ще потрібно добиратися.

Середні ціни в ресторанах Кіпру — від 450 до 1200 гривень. Втім, порції об'ємні, однієї може вистачити на двох. Сніданок коштує в районі 200 гривень, приблизно стільки ж коштують супи. Страви з морепродуктів можна знайти за цінами від 180 до 600 гривень.

Журналісти роблять висновок, що цієї осені ціни на морський відпочинок на українських курортах і в Туреччині, Греції, на Кіпрі або на Балканах, приблизно однакові. Особливо, якщо «пополювати» на дешеві квитки на літак, сплативши по 20−40 євро за переліт.

Залишаються кілька моментів. Перший з них — рівень сервісу. Другий — сприятливий час відпочинку на морі. Якщо купатися в Україні у середньому можна до кінця вересня (до речі, Одеська, Миколаївська та Херсонська області були не проти відкласти початок навчального року, щоб продовжити туристичний сезон), то на Кіпрі, в Греції або у Туреччині сприятливі умови зберігаються аж до початку листопада. І ціни з жовтня там помітно дешевше…

Раніше називалися переваги і недоліки відпочинку у вересні в курортній Кирилівці на березі Азовського моря.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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