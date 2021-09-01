Фестиваль високого мистецтва в «Софії Київській» і виставка-концерт «Він и вона»: куди піти у Києві

У рамках Фестивалю високого мистецтва Bouquet. Kyiv Stage 2021 на території музейного комплексу «Софія Київська» 2 вересня пройдуть заходи: о 19:00 — кантата Валентина Сильвестрова «Присвятої Данте»; о 21:00 — показ нової колекції одягу дизайнера Федора Возіянова під музичний супровід дуету Rulla Voita; 22:00 — «Фінальний акорд».

Адреса: вул. Володимирська, 24.

Вхід на всі заходи вільний при наявності вхідного квитка.

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3 вересня в 17:00 в Музеї Богдана та Варвари Ханенків відкривається виставка живопису художника Андрія Олександровича «Антична гра». Виставка триватиме до 19 вересня.

Адреса: вул. Терещенківська, 15.

Вхід в день відкриття вільний.

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3 вересня в 19:00 в кінотеатрі «Ліра» відбудеться показ фільму «Поліські мережі».

Адреса: вул. Велика Житомирська, 40.

Вхід вільний.

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4 і 5 вересня в музеї «Пирогово» відбудеться ярмарок народного мистецтва та ремесел. У програмі: майстер-класи та виступи фольклорних колективів.

Адреса: вул. Тронько, 1.

Ціна: 80 грн.

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4 вересня в Музеї видатних діячів української культури пройде мистецька акція «Літературний пікнік».

Адреса: вул. Саксаганського, 97.

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4 вересня в Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського відбудеться інтерактивна лекція «Кавові історії Грушевського».

Адреса: вул. Паньківська, 9.

Вхід вільний.

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5 вересня в 17:00 в Київському літературно-меморіальному будинку-музеї М. Заньковецької відбудеться виставка-концерт «Він и вона» за мотивами повісті Ольги Кобилянської.

Адреса: вул. В. Васильківська, 121.

Вхід вільний, необхідна реєстрація.

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З 3 по 26 вересня в Музеї історії Києва пройдуть виставки Марії Возвишаєвої — EQUILIBRIUM і Наталії Стрижко — «Лінія простору» — каліграфія поезії Китаю.

Адреса: вул. Б. Хмельницького, 7.

Ціна: 50 грн.

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До 12 вересня в Художньому центрі «Шоколадний будинок» буде працювати виставка Ганни Бітаевої SURFACE.

Адреса: вул. Шовковична, 17/2.

Ціна: від 50 грн.

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До 15 вересня в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» проходить виставка плаката «Військова еліта Української революції 1917−1921 рр.»

Адреса: вул. Госпітальна, 24а.

Ціна: від 15 грн.

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