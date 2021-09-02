Терміново переробити: моторошний пам'ятник шахтарям у Торецьку обурив голову ОДА

У прифронтовому Торецьку через критику громадськості перероблять недавно встановлений пам'ятник шахтарській праці «Від поколінь до поколінь». Про це на брифінгу заявив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, повідомляє «ОстроВ».



Чиновник зазначив, що ідея вшанувати шахтарську працю — правильна, але її реалізація вийшла такою неякісної, що викликала негативну реакцію в місті та меми в інтернеті.



Кириленко сказав, що не може давати оцінку скульптору, але недоліки зовнішнього вигляду пам'ятника дійсно є суттєвими. Скульптура має безглуздий вигляд.



«Я вимагаю від керівництва ВДА та причетних до виготовлення скульптури її доопрацювати. Зовнішній вигляд пам'ятника буде перероблений», — сказав очільник Донецької області.



Пам'ятник «Від поколінь до поколінь» відкрили у Торецьку з нагоди Дня шахтаря 29 серпня — фігура гірника, в одній руці тримає дитину в шахтарській касці, в іншій — відбійний молоток.



Нагадаємо, журналіст і член української делегації в ТКГ Денис Казанський показав, на що перетворилася шахтарська столиця Донбасу з приходом «русского мира». Через закриття шахт та невиплату заробітної плати гірники з окупованих територій змушені працювати на шахтах Якутії. Влада РФ видає російські паспорти й масово переселяє гірників з окупованих районів Донецької та Луганської областей до Сибіру.

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