Прес-секретар Зеленського виправдався за висолопленого язика

Сергій Никифоров, який змінив цього літа Юлію Мендель на посаді прес-секретаря президента України і який супроводжує Володимира Зеленського під час його робочого візиту у США, був змушений виправдовуватися за фото, що з'явилося на його сторінці у соцмережах.

На фото Никифоров стоїть на балконі, висолопивши язика і «тримаючи» у руці Монумент Вашингтона, що видніється на задньому плані. В інтерв'ю «Стране» прес-секретар президента сказав, що то була самоіронія, і що насправді на його сторінці — дві фотографії.

Никифоров розмістив їх в Instagram, запитавши у фоловерів: «1 або 2?»

Фото Сергія Никифорова

Фото Сергія Никифорова

«Я думаю, більшість людей друге фото не бачила. Це серія фотографій, і вони пов'язані. Два фото — дві протилежності. Їх треба розглядати у комплекті. Така самокритика. На одному фото я серйозний, задумливий, дивлюся вдалину, а на другому — дивіться, я тримаю в руках «пірамідку»! Це дві сторони спектру. Причому насправді я не такий і не такий — я десь по середині. Але ось вам дві крайнощі — вибирайте, яка вам більше подобається. Ця фотографія спеціально була зроблена, вона іронічна: ось найшаблонніша фотографія, яка може тільки бути — я тримаю «пірамідку», — сказав Сергій Никифоров і додав, що не очікував стільки хейту у відповідь на жартівливий знімок.

З цієї ситуації він зробив висновок, що люди чекають від прес-секретаря президента «кам'яного обличча», відсутності посмішок. Не кажучи вже про висунутуго язика або танці. І поскаржився на те, як «легко вбивається іронія», коли з контексту виривається певна частина.

«Це серія фотографій, в яких є певний посил. І я нічого поганого не бачу в цих фото. Саме у тому вигляді, в якому вони були опубліковані. Але якщо одне фото висмикувати і окремо перепощувати скріншоти, не бачачи оригіналу, звичайно, це виглядає трохи безглуздо», — зазначив він і додав: «Ще раз, це несерйозна фотографія. Це свідоме перебільшення, дурощі. Був час — пішли сфотографувалися. Я ж не за президентом стою, кривляюся. Я не п'яний, не б'ю посуд. І взагалі, думаю, людині допустимо посміхатися і дуркувати у якихось дрібних дозах. Так, я прес-секретар президента — так що, я тепер не людина? Я ж не при виконанні, не на роботі — у вільний час зробив фото. Але це, звичайно, все дискусійно».

Нагадаємо, що попередниця Сергія Никифорова, Юлія Мендель, неодноразово потрапляла під шквал критики. Так, обурення викликали її слова про «майдани — банани» .

Запеклі суперечки викликав і пост, в якому Мендель поставила хештег «NoCivilWar in Ukraine» — їй вказали, що він читається, як «Ні громадянській війні в Україні», а якщо вона хотіла написати «Не громадянська війна в Україні», їй слід було б вжити не «No», а «Not» або «No to».

До речі, нинішня прес-служба Зеленського потрапила у скандал перед початком його візиту до США — спецкору телеканалу «Прямий» відмовили в акредитації на всі заходи за участю президента України. Після цього акредитацію Катерині Лисуновій надала прес-служба Білого дому.

Фото Сергія Никифорова із соціальних мереж.

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