26.86 / 27.04 31.72 / 32.07
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Частину Києва зроблять непроїзною через «нічний забіг»: схема для водіїв

15:10 3 вересня 2021
забіг

У суботу, 4 вересня, у зв'язку з проведенням спортивного масового заходу, як і тижнем раніше, у столиці обмежать рух транспорту.

Як повідомляють у КМДА, з 18:00 до 23:00 в місті обмежать рух на наступних вулицях:

  • Петра Сагайдачного;
  • Набережно-Хрещатицька;
  • на Гаванському мосту (тільки у напрямку вулиці Набережно-Рибальської);
  • Володимирський узвіз (тільки у напрямку вулиці Петра Сагайдачного);
  • Набережне шосе (тільки у напрямку від Дніпровського узвозу до вулиці Набережно-Хрещатицької);
  • Набережно-Рибальська (тільки у напрямку Північного моста до вулиці Електриків).

Заїзд на міст Метро залишать з Дніпровського спуску, з'їзд з мосту Метро працюватиме тільки на естакаду.

Рух від моста Патона буде можливий на з'їзд до Дніпровського проїзду.

Фото Патрульній поліції.

Нагадаємо, що раніше у столиці перекривали рух на час репетиції та параду до Дня Незалежності України, а також у зв'язку зі святкуванням 1033-річчя хрещення Русі-України.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

37

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Банкомат

Термінали не працюватимуть, картки заблокують: «ПриватБанк» попередив клієнтів про проблеми 4 вересня

Гороскоп кохання

Тельці змусять ревнувати, а на Риб і Близнюків чекають приємні сюрпризи: гороскоп кохання на вересень від Хаяла Алекперова

Бухгалтер

Зарплати будуть рахувати по-новому

добринін

Танець Добриніна і Квіткової з маленьким сином викликав неоднозначну реакцію (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.