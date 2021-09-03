Частину Києва зроблять непроїзною через «нічний забіг»: схема для водіїв

У суботу, 4 вересня, у зв'язку з проведенням спортивного масового заходу, як і тижнем раніше, у столиці обмежать рух транспорту.

Як повідомляють у КМДА, з 18:00 до 23:00 в місті обмежать рух на наступних вулицях:

Петра Сагайдачного;

Набережно-Хрещатицька;

на Гаванському мосту (тільки у напрямку вулиці Набережно-Рибальської);

Володимирський узвіз (тільки у напрямку вулиці Петра Сагайдачного);

Набережне шосе (тільки у напрямку від Дніпровського узвозу до вулиці Набережно-Хрещатицької);

Набережно-Рибальська (тільки у напрямку Північного моста до вулиці Електриків).

Заїзд на міст Метро залишать з Дніпровського спуску, з'їзд з мосту Метро працюватиме тільки на естакаду.

Рух від моста Патона буде можливий на з'їзд до Дніпровського проїзду.

Фото Патрульній поліції.

Нагадаємо, що раніше у столиці перекривали рух на час репетиції та параду до Дня Незалежності України, а також у зв'язку зі святкуванням 1033-річчя хрещення Русі-України.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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